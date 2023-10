Sechs-Punkte-Spiel in St. Georgen

Die elfte Runde bietet ein Spiel am Freitag. Um 18.30 Uhr wird das Match zwischen Biberbach und Ardagger angepfiffen. Die Gäste aus Ardagger werden in dieses Spiel nicht mit dem bisher gewohnten Trainer gehen. Dominik Müllner gab am Mittwoch der Mannschaft seinen Rücktritt bekannt. Vier Spiele finden am Samstag statt. Winklarn, Hausmening und Neumarkt matchen sich im Fernduell um Platz zwei in der Tabelle. Winklarn spielt bereits ab 15.30 Uhr daheim gegen Petzenkirchen. Um 18 Uhr legt Hausmening dann nach, muss am Berg gegen Neustadtl ran. Gelegenheit also, auch etwas für die Auswärtsbilanz zu tun, denn daheim war Hausmening bisher, bis auf eine Ausnahme, sehr souverän.

Folgt der vierte Streich?

Eine Stunde vorher startet Neuhofen die Gewünschte Fortsetzung seiner Serie. Denn zuletzt konnte ja nicht nur Heimmacht Neumarkt besiegt werden, es war auch bereits der dritte Sieg in Folge. Der Gegner auf eigener Anlage ist Allhartsberg ab 17 Uhr. Schließlich steht auch noch das Spiel zwischen Aschbach und Ybbsitz auf dem Programm. Beide Teams zuletzt ja mit je einem Remis, wobei Aschbach in Gottsdorf eine Zähler erobern konnte, somit wieder etwas in die Spur gefunden hat. Abgeschlossen wird die Runde am Sonntag mit den Partien Haag gegen Neumarkt und St. Georgen gegen Pöchlarn. Haag will mit einem erneuten vollen Erfolg weiter in der Tabelle rauf, St. Georgen nicht hinab. „Wenn wir den Sieg gegen Ardagger nicht mit einem Erfolg gegen Pöchlarn bestätigen, dann war dieser nicht sehr viel Wert“, kennt St. Georgen - Trainer Gabriel Schagerl die Wertigkeit der Aufgabe.

Das Programm: Freitag, 18.30 Uhr: Biberbach-Ardagger. Samstag, 15.30 Uhr: Winklarn-Petzenkirchen. 17 Uhr: Neuhofen-Allhartsberg. 18 Uhr: Neustadtl-Hausmening. 19 Uhr: Aschbach-Ybbsitz. Sonntag: 15.30 Uhr: Haag-Neumarkt, St. Georgen-Pöchlarn.