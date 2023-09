Spitzenspiel in Gottsdorf

Die SG Ardagger/Viehdorf hat gemeinsam mit Winklarn bisher vier Siege am Konto. Wobei Winklarn jedoch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Gottsdorf ist als einziges Team bisher noch unbesiegt, hat noch keinen Punkt abgegeben und ganze 2 (in Worten zwei) Gegentreffer kassiert. Die Favoritenrolle ist also vor diesem Duell klar definiert. Für Ardagger-Trainer Dominik Müllner lässt sich davon aber relativ wenig beeindrucken. „Wir fahren nach Gottsdorf und versuchen dort zu gewinnen“, heißt sein Rezept für den Sonntagsausflug.

Kann Neustadtl ausbessern ?

Die Runde wird aber bereits am Freitag gestartet. Zwei Spiele stehen auf dem Programm. Jeweils ab 19.30 Uhr spielt Biberbach gegen Hausmening und Neustadtl gegen St. Georgen/Y. Vor allem für Neustadtl gilt es die bittere 1:9-Heimschlappe aus der letzten Runde gegen Haag auszubessern. Aber auch St. Georgen geht mit einer Niederlage in diese Begegnung. Wobei das 0:1 gegen Winklarn sehr umnglücklich mit einem Gegentor in der Nachspielzeit passierte. Drei Spiele finden am Samstag statt. Winklarn fordert Pöchlarn, das bisher erst einmal Zählbares mitnehmen konnte. Ein Sieg steht zu Buche.

Neuhofen läuft Erfolg hinterher

Neuhofen spielt daheim gegen Haag. Die Gäste haben sich mit dem Sieg am Berg warmgeschossen, bei Neuhofen läuft es weiter eher schlecht. Anschreiben wäre nun gefragt, um den Kontakt nach oben nicht ganz zu verlieren. Ybbsitz hat bisher auch keine, den eigenen Ansprüchen, entsprechende Bilanz vorzuweisen. Der neue Trainer Stephan Wieser hat also viel zu tun, um das Team, das eigentlich am anderen Ende der Tabelle stehen sollte, auf Vordermann zu bringen. Nächste Gelegenheit ist das Heimspiel gegen Petzenkirchen. Abgerundet wird der Durchgang mit dem Spiel Aschbach gegen Allhartsberg. Beginn ist 11 Uhr, so wie das Match in Gottsdorf.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Biberbach - Hausmening, Neustadtl - St. Georgen. Samstag, 16.30 Uhr: Winklarn - Pöchlarn, Ybbsitz - Petzenkirchen. 17 Uhr: Neuhofen - Haag. Sonntag, 11 Uhr: Aschbach - Allhartsberg, Gottsdorf - SG Ardagger/Viehdorf II.