Ein Spiel der 21. Runde geht schon am Freitag Abend über die Bühne. Winklarn, zuletzt im Derby gegen St. Georgen siegreich, empfängt auf eigener Anlage den Tabellenletzten Waldhausen. Spielertrainer Florian Zellhofer hat einen wesentlichen Ausfall zu verkraften. Andreas Haberfellner ist nach seiner Kopfverletzung im Spiel gegen St. Georgen wieder auf dem Weg der Besserung, eine längere Pause ist jedoch unvermeidlich. Vier Spiele stehen am Samstag auf dem Programm. Neben dem Spitzenspiel in Haag steht auch noch das Derby am Berg auf dem Spielzettel. Dabei gerät St. Georgen schon etwas unter Druck. Denn Neustadtl könnte mit einem Sieg an den Gästen in der Tabelle vorbeiziehen. „Gegen Neustadtl muss es eine Reaktion geben. Das Match gegen Winklarn müssen wir schnell aus den Köpfen bekommen. Es muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, damit wir nicht doch noch in Abstiegssorgen kommen. Denn dann war der durchaus tolle Herbst umsonst“, bringt es der Sportliche Leiter von St. Georgen Stefan Gutenbrunner auf den Punkt.

Trainerduo beendet Tätigkeit in Steinakirchen

Steinakirchen ist in Petzenkirchen ohne das gewohnte Trainerduo unterwegs. Nach einigen knappen Siegen zu Beginn der Rückrunde war die Erfolgsquote zuletzt überschaubar. So ist diese Partie, neben dem Heimspiel von Neuhofen gegen Ybbsitz die wohl wichtigste in dieser Runde in Sachen Abstiegszone. Am Sonntag folgen noch zwei Begegnungen. Hausmening gastiert in Gottsdorf und Pöchlarn trifft daheim auf Allhartsberg.

Das Programm: Freitag, 18 Uhr: Winklarn - Waldhausen. Samstag, 16.30 Uhr: Haag - Waidhofen, Neustadtl - St. Georgen, Petzenkirchen - Steinakirchen. 17 Uhr: Neuhofen - Ybbsitz. Sonntag, 11 Uhr: Pöchlarn - Allhartsberg, 16.30 Uhr: Gottsdorf - Hausmening.