Spitzentrio gefordert

In Pöchlarn treffen zwei Sieger aus der ersten Runde aufeinander. Waidhofen hatte gegen Allhartsberg viel Mühe, um am Ende als Sieger vom Feld zu gehen. Zudem sind zwei Spieler aufgrund einer Sperre in Pöchlarn nicht dabei. Barnabos Babos und Mihajlo Savanovic werden fehlen. Pöchlarn gelang ebenfalls ein Sieg zum Auftakt. Das 2:0 gegen Neuhofen ermöglicht mit einem Sieg gegen den Tabellenführer Boden gut zu machen. Ybbsitz spielt daheim gegen Allhartsberg. Will man Waidhofen fordern, sollte auch gegen zuletzt in Waidhofen stark verteidigende Allhartsberger ein Dreier her - so wie zum Auftakt in Steinakirchen. Haag muss nach Winklarn, damit auch alles andere, als eine leichte Aufgabe.

FAST SCHON EIN PFLICHTSIEG

Neuhofen ist zu Hause gegen Petzenkirchen eigentlich schon unter Zugzwang. Denn Petzenkirchen zeigte in der ersten Runde aufgrund vieler Ausfälle eine schwache leistung, musste sich Neustadtl geschlagen geben. Ebenfalls relevant für den Abstiegskampf ist die Partie Waldhausen gegen Hausmening. Ob der Träger der Roten Laterne gegen starke Hausmeninger zu Punkten kommt bleibt abzuwarten. Neustadtl wiederum will den Rückenwind nutzen und auf dem Berg gegen Gottsdorf den zweiten Sieg einfahren. Damit würde man sich einiges an Luft im Abwehrkampf verschaffen.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Ybbsitz - Allhartsberg. Samstag, 16.30 Uhr: Neustadtl - Gottsdorf, St. Georgen/Y. - Steinakirchen, Winklarn - Haag, Neuhofen - Petzenkirchen. Sonntag, 11 Uhr: Pöchlarn - Waidhofen. 16.30 Uhr: Waldhausen - Hausmening.