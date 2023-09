Wer bleibt an Gottsdorf dran?

Mit drei Spielen am Freitag wird die Runde eröffnet. Ab 18.30 Uhr empfängt Ybbsitz die Gäste aus Ardagger. Es ist dies das Duell zweier Verlierer der Vorrunde. Wobei Ardagger gegen Haag vier Tore einstecken musste und Ybbsitz hauchdünn in Gottsdorf mit 0:1 unterlegen war. „Am Anfang zwei klare Chancen ausgelassen, dann drei schwere Patzer abgeliefert. So verliert man halt dann“, war die kurze und präzise Analyse von Ardagger-Trainer Dominik Müllner. Für Ybbsitz-Neo-Trainer Stefan Wieser ist es der nächste Versuch um endlich Zähler einzufahren. „In Gottsdorf waren wir schon knapp dran, wir verbessern uns nach und nach“, hofft Wieser auf einen baldigen Punktezuwachs am Konto. Ab 19.30 Uhr zwei Spiele. Aschbach trifft daheim auf Petzenkirchen und Neustadtl fordert Aufsteiger Neumarkt. Die Frage wird sein ob bei Neustadtl erneut einige Spieler die bereits ihre Fussballschuhe an den Nagel gehängt hatten, einlaufen werden.

Beendet St. Georgen den Negativlauf?

Drei Partien gibt es am Samstag abzuarbeiten. Jeweils ab 16 Uhr spielen Haag gegen St. Georgen und Winklarn gegen Allhartsberg gegeneinander. St. Georgen will aus der Negativspirale raus. „Drei Niederlagen in Serie, da muss sich bald etwas ändern, wenn wir nicht unten sesshaft werden wollen“, so Trainer Gabriel Schagerl. Gastgeber Haag zeigt starke Formschwankungen, muss in diesem Spiel weiter auf Ertan Göksin verzichten, da dieser noch vier Spiele seiner fünf Spiele dauernden Sperre absitzen muss. Um 19 Uhr fordert Biberbach Tabellenführer Gottsdorf.

Folgt der dritte Streich?

Abgeschlossen wird die Runde am Sonntag mit dem Spiel Neuhofen gegen Pöchlarn. Zwei Siege en suite konnte das ehemalige Tabellenschlusslicht landen. Folgt daheim gegen Pöchlarn der nächste Streich? Es ist eines dieser Sechs-Punkte-Spiele, die am Ende über Abstieg oder nicht entscheiden werden. Und das auch, obwohl erst ein ca Drittel der Meisterschaft absolviert wurde.

Das Programm: Freitag, 18.30 Uhr: Ybbsitz-Ardagger. 19.30 Uhr: Aschbach-Petzenkirchen, Neustadtl-Neumarkt. Samstag, 16 Uhr: Haag-St. Georgen, Winklarn-Allhartsberg. 19 Uhr: Biberbach-Gottsdorf. Sonntag, 10.30 Uhr: Neuhofen-Pöchlarn.