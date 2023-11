Wer sichert sich die Winterkrone?

Die letzte Runde in der 1. Klasse West bietet für Ardagger bereits eine verfrühte Winterpause. Denn die SG hat spielfrei. Alle anderen Mannschaften müssen noch einmal ran. Biberbach und Winklarn sogar doppelt. Eröffnet wird die Abschlussrunde am Freitag um 19.30 Uhr mit der Partie zwischen Neustadtl und Biberbach. Für den Gastgeber, der sich mitten im Abstiegskampf befindet eigentlich ein Pflichtsieg. Vier Spiele stehen am Freitag auf dem Programm. Gottsdorf könnte dabei mit einem Sieg in Haag vorlegen. Der Gastgeber muss allerdings auf Thomas Gassner verzichten, der in Petzenkirchen wegen Torchancenverhinderung die Rote Karte ausfasste. St. Georgen spielt daheim gegen Petzenkirchen. „Daheim tun wir uns gegen Petzenkirchen leichter als auswärts. Ein Sieg zum Abschluss der Herbstrunde wäre schön“, hofft der Sektionsleiter von St. Georgen, Stefan Gutenbrunner.

Sechs-Punkte-Spiel in Neuhofen

Neuhofen gegen Ybbsitz, so lautet das Sechspunktespiel in der letzten Runde. Wenn Ybbsitz-Trainer Stephan Wieser seinen zweiten Sieg feiern könnte, wäre Ybbsitz in der Hinrunde mit einem blauen Auge noch einmal davongekommen, die Ausgangslage für das Frühjahr ein wenig besser. Am Sonntag sind dann zwei Titelaspiranten am Werk. Hausmening ist daheim gegen Pöchlarn klarer Favorit und Winklarn könnte auf eigener Anlage mit einem Sieg gegen Aschbach bereits die Winterkrone fixieren, sollte die Konkurrenz patzen.

Das Programm: Freitag, 19.30 Uhr: Neustadtl - Biberbach, Samstag, 14 Uhr: Haag - Gottsdorf, Neumarkt - Allhartsberg, St. Georgen - Petzenkirchen. 15 Uhr: Neuhofen - Ybbsitz. Sonntag, 14 Uhr: Hausmening - Pöchlarn, Winklarn - Aschbach.