Waidhofen kommt Ziel immer näher

Zu Beginn der Rückrunde war es eine sehr knappe Angelegenheit. Waidhofen hatte einen überschaubaren Punktepolster auf Ybbsitz und Haag. Die Platzierungen der Top-Drei sind zwar nach drei Frühjahrsrunden immer noch gleich, alleine der Vorsprung des Tabellenführers wächst stetig. Dabei zeigt sich Waidhofen immer mehr als Meister der Effizienz. Vorbei die Zeiten, als bei einer Führung bedingungslos und leider zu oft ohne Rückversicherung angegriffen wurde, damit der eine oder andere Punkt verschenkt wurde. Der neue Spielgedanke zeigte sich jetzt auch beim Derbysieg gegen Ybbsitz. Denn Ybbsitz präsentierte sich sehr stark, spielte überraschend mutig. Nichts mit hinten reinstellen, abwarten was Waidhofen einfällt. Mit dieser Spielweise konnte der Herausforderer den Gastgeber aber nicht wirklich überraschen, denn Waidhofen nutzte gleich den ersten individuellen Fehler eiskalt aus, erzielte das Tor des Spiels. Und danach sorgte Waidhofen dafür, immer nur jenen Aufwand zu betreiben, damit dieser Vorsprung gesichert bleibt.

„Wir sind schon abgebrühter, als in den letzten Saisonen. Einige bittere Erfahrungen haben sich eingebrannt. Wir lassen uns jetzt nicht mehr so leicht die Butter vom Brot nehmen. Klar wäre für die Zuseher ein pures Offensivspektakel schöner gewesen, aber was am Ende zählt, sind die Punkte. Wir hatten schon auch noch Möglichkeiten. Ich denke auch mehr als der Gegner, aber unterm Strich gibt es auch für ein 1:0 drei Punkte“, freut sich Spielertrainer Berthold Teufl.

Ybbsitz blieb immer dran

Die knappe Führung war aber auch immer mit Gefahr verbunden. Denn Ybbsitz blieb immer bissig und gefährlich, suchte seine Möglichkeiten. Die Verletzung von Jozef Rejdovian (Muskel), er musste in der Pause in der Kabine bleiben, wurde durch den Eintausch von Felix Wodicka abgefedert. Wodicka hatte Heimaturlaub vom Auswärtsstudium, bot sich Trainer Michael Steinauer an.

„Er hat mich einige Tage vor dem Spiel kontaktiert. Geplant war sein Einsatz zwar schon, dass ich Rejdovian verletzt raus nehmen musste, aber natürlich nicht. Es war ein sehr intensives Derby, bei dem eigentlich ein Remis das gerechtere Resultat gewesen wäre. Zudem war das Tor meiner Meinung nach klar abseits. Im Herbst haben wir viele knappe Spiele gewonnen, jetzt schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. So ist das im Fußball. Trotzdem wollen wir noch nicht aufgeben, obwohl Waidhofen alle Trümpfe in der Hand hat“, trauert Steinauer dem Punkt nach. Haag musste nach zwei Siegen nun mit einem Remis vorliebnehmen, auch das ist kein Nachteil für Waidhofen.