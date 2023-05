Waidhofen weiterhin souverän unterwegs

„Wenn Gottsdorf so viel gelaufen wäre, als sie geschimpft und kritisiert haben, dann hätten wir wahrscheinlich verloren“, bringt es Waidhofens Spielertrainer Berthold Teufl auf den Punkt.

Er hatte schon im Vorfeld ein ungutes Gefühl, denn der Termin für dieses Spiel war alles andere denn ideal. „Ich wusste, dass uns ein Sonntagtermin auswärts in Gottsdorf nicht liegt. Trotzdem hatten wir einen genauen Matchplan, den wir auch durchgezogen haben. Dass es der Gegner von Anbeginn weg nur auf meckern bei jedem kleinen Foul und jedem Pfiff des Schiedsrichters anlegt, dass habe ich in meiner nun doch schon längeren Laufbahn so nicht erlebt“, erzählt Teufl nach dem Spiel. Den ersten Höhepunkt der aufgeheizten Stimmung gab es in der 18. Minute. Da regte sich der Trainer von Gottsdorf so auf, dass er mit der Ampelkarte vom Feld musste. Vorangegangen war ein Elferpfiff für Waidhofen.

„Klarer Elfmeter für uns“

„Es hat natürlich schon Schiedsrichter gegeben, die diesen Elfer nicht pfeifen. Aber das wäre ein klarer Fehler gewesen. Denn ein Foul im Strafraum bleibt ein Foul, auch wenn es einmal nicht so spektakulär aussieht“, beschreibt der Spielertrainer die Situation.

Nachdem Nikolaus Obermüller den Penalty verwertet und wenig später Mihajlo Savanovic auf 2:0 erhöht, kontrolliert Waidhofen das Spiel. Die Räume werden eng gemacht, taktisch gut verschoben. Gottsdorf verzettelt sich weiter in ein klein-klein, vor allem was die Reklamationen betrifft. Der Tabellenführer schaukelt das Ding souverän nach Hause. Die Mannschaft reift immer mehr, was Berthold Teufl freut, denn das Ziel kommt immer näher.