Es fehlten nur vier Minuten

Schade, dass es heute nicht zum Sieg gereicht hat. Wenn man kurz vor Schluss durch einen Elfer den Ausgleich bekommt, ist das sehr bitter. Zudem war es eher ein Schuss in den Bauch, als ein Handspiel von uns im Strafraum. Über 90 Minuten gesehen ist dieses Remis aber gerecht, da Hausmening immer wieder mit hohen Bällen gefährlich wurde, und viel Qualität mitbrachte", blickt der Gästetrainer GabrielSchagerl auf das Spiel zurück.

NUR HALBCHANCEN IN HÄLFTE EINS

In Durchgang eins kommen beide Teams eher nur zu Halbchancen, neutralisieren sich zunächst. Bei den Gäste fehlte im Sturm Stefan Gutenbrunner, der wegen Krankheit das Bett hüten musste. Seine Torjägeragenden übernahm aber Andreas Reisinger perfekt. Er erzielte aus einem Konter nach exakt einer Stunde die Führung für St. Georgen. Zuvor hatte Hausmening aber schon in der 20. Minute die große Chance eines Elfmeters ausgelassen. St. Georgen-Keeper Georg Grim musste beim Penalty von Ante Anich nicht eingreifen, da dieser den Kasten verfehlte. Insgesamt probierte es Hausmening immer wieder mit hohen Bällen, auch bei Standards, die Kopfballstarken Spieler einzusetzen. Der Gastgeber läuft eine knappe halbe Stunde dem 0:1 hinterher, hat einmal Glück, als Heigl einen gelungenen Konter nicht vollenden kann. Vier Minuten vor dem Ende darf dann Jozef Adamik beim Handselfer ran. Er trifft, rettet so den Auftakt für den Gastgeber.

Hausmening - St. Georgen / Y. 1:1 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Hausmening, 149 Zuseher, SR Johannes Schachner

Tore:

0:1 Andreas Reisinger (60.)

1:1 Jozef Adamik (86., Elfmeter)

Hausmening: C. Ledinger - T. Hochstrasser - J. Dorninger - S. Dorninger - M. Hofmarcher - T. Kandutsch, D. Sirbu (80. R. Tober) - M. Cerveny, A. Anic - J. Adamik - F. Cernak; L. Helm, M. Zeilinger, A. Vejzovic, D. Bruckner, A. Rexhaj

Trainer: Milan Krenn

St. Georgen / Y.: G. Grim, A. Kastner, S. Eßletzbichler, M. Lehel-Hunor, N. Pop (86. N. Schuller), M. Vondrak, S. Rafetzeder (70. L. Heigl), A. Reisinger, P. Rafetseder, T. Jungwirth, S. Spreitz; S. Gleiss, J. Rafetzeder, A. Mardini, A. Danzer

Trainer: Gabriel Schagerl

Karten:

Gelb: Ante Anic (73., Kritik), Jozef Adamik (84., Unsportl.) bzw. Stefan Eßletzbichler (62., Foul), Markus Vondrak (73., Unsportl.)