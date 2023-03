Gottsdorf trauert Heimsieg gegen Winklarn nach

Vor 110 Zusehern muss sich Gottsdorf zuhause gegen Winklarn mit einem Punkt begnügen. Hätte man vor der Partie wohl den Punkt genommen, ärgern sich die Gastgeber nach der Partie doch, die Partie nicht gewonnen zu haben. Schon nach wenigen Minuten traf Fabian Riedler per Kopf nur die Latte. Gottsdorf kam sofort gut rein und war immer gefährlich. Die zu diesem Zeitpunkt sicherlich verdiente Führung erzielte Fabian Stadler in der 42. Minute. Er traf nach einem schönen Angriff und Zuspiel von Neo-Legionär Simon Valachovic zum 1:0.

Mühlbachler bestraft Gottsdorf

Im zweiten Durchgang änderte sich am Spielgeschehen wenig. Gottsdorf war stets gefährlich und hatte die ein oder andere Chance, konnte diese aber nicht verwerten. Dazu blieb die Pfeife von Referee Gerald Griessler zwei Mal (zum Ärger der Heimischen) stumm. Simon Valachovic und Stefan Hörth wurden zu Fall gebracht - Elfmeter gab es keinen. In der 77. Minute bestrafte Winklarns Torjäger, Mathias Mühlbachler, dann die Gottsdorfer. Nach einem Fehler im Aufbau schalteten die Winklarner schnell um und Mühlbachler traf zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase hatte Gottsdorf sogar noch eine Doppelchance, doch Winklarn klärte zwei Mal auf der Linie und somit blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Werner Sponseiler, Trainer, SV Gottsdorf: "Das Unentschieden tut richtig weh und ärgert mich. Der Schiedsrichter hat uns leider auch den Sieg gekostet, die Entscheidungen sind schwer zu akzeptieren. Beim Gegentor haben wir uns dann auch nicht gut angestellt."

Gottsdorf - Winklarn 1:1 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Persenbeug, 110 Zuseher, SR Gerald Griessler

Tore:

1:0 Fabian Stadler (42.)

1:1 Matthias Mühlbachler (77.)

Gottsdorf: S. Pichelmann - P. Carnota - F. Stadler (78. K. Kotzian) - L. Mitmasser, T. Kefer (78. J. Leonhartsberger) - F. Riedler (66. L. Liebscher) - J. Bredlinger (60. S. Hörth) - S. Valachovic - M. Harrer (HZ. M. Pichler), R. Petz - K. Fehringer; M. Hager

Trainer: Werner Sponseiler

Winklarn: M. Wenger - L. Poustka - K. Dirnberger (66. F. Zellhofer) - P. Halbmayr (HZ. D. Krenslehner), G. Holzer (53. P. Kubena) - M. Mühlbachler - B. Hintersteiner - F. Yesilirmak - F. Käfer, A. Haberfellner, O. Schagerl; G. Pachner, S. Kellner, L. Treitler

Trainer: Florian Zellhofer

Karten:

Gelb: Lukas Liebscher (90+2., Foul) bzw. Peter Halbmayr (43., Unsportl.), Florian Käfer (69., Foul), Florian Zellhofer (90+4., Foul)