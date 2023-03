Haag mit klarem Auftaktsieg

Die Ausgangsposition klar vergeben. Haag auf eigener Anlage der Favorit, Schlusslicht Waldhausen wollte natürlich was mitnehmen. Dieses Ziel wurde von den Gästen mit einigem Beton verfestigt, denn zumeist standen zehn Mann in der Defensive. Haag vergibt in der Anfangsviertelstunde zwei Topchancen auf die Führung. Es dauert dann aber nur weitere 15 Minuten ehe sich die Überlegenheit des Gastgebers auch in einer Führung manifestiert. Dursun Göksin erzielt den einzigen Treffer vor der Pause (31.).

TORMANNFEHLER SORGT FÜT VORENTSCHEIDUNG

Der Start in Durchgang zwei gelingt Haag dann perfekt. Peter Schöllhammer staubt ab, nachdem der Waldhausen - Keeper das Leder fallen lässt (50.). Haag presst hoch, gibt den Gästen wenig Raum. Ein Doppelpack durch Robin Mayrhofer beseitigt in der Folge jede Diskussion über den Sieger in diesem Spiel. Haag meistert eine unangenehme Auftaktaufgabe unterm Strich sehr souverän, lässt nichts mehr anbrennen.

Manuel Schönberger, Trainer UNION HAAG: "Wir wollten gleich im ersten Spiel mit voller Konzentration auftreten. Das ist uns gegen einen sehr defensiven Gegner auch gut gelungen. Ein hochverdienter Sieg."

Haag - Waldhausen-OÖ / G. 4:1 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Haag, 110 Zuseher, SR Hikmet Inal

Tore:

1:0 Dursun Göksin (31.)

2:0 Peter Schöllhammer (50.)

3:0 Robin Mayrhofer (69.)

4:0 Robin Mayrhofer (82.)

4:1 David Marx (85.)

Haag: C. Stölnberger - T. Gassner, A. Stöckler (75. S. Nürnberger), K. Schrettlinger - D. Göksin (85. T. Wahringer) - R. Pereira - E. Göksin, P. Schöllhammer, M. Gassner - R. Mayrhofer - M. Schönberger (90. L. Schartlmüller); T. Pehlke, L. Baumgartner

Trainer: Manuel Schönberger

Waldhausen-OÖ / G.: D. Hochgatterer - P. Wiesmüller (82. P. Muttenthaler), K. Muttenthaler - P. Koch - S. Sandhofer - M. Gruber (66. J. Aigner) - A. Beszterczei - R. Rainbacher (HZ. D. Marx) - E. Sponseiler - C. Brunner - P. Wurzer; F. Wurzer, M. Winkler

Trainer: Sebastian Ridler

Karten:

Gelb: Rodrigo Frank Pereira (57., Foul), Peter Schöllhammer (71., Foul), Ertan Göksin (87., Foul) bzw. Clemens Brunner (12., Foul), David Marx (66., Kritik), Philipp Wiesmüller (80., Foul)