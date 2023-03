Petzenkirchen schlittert zuhause in 0:4-Pleite

245 Zuseher waren nach Petzenkirchen gekommen, um einen guten Rückrundenstart zu sehen. Doch die erste Partie der Frühjahrssaison sollte für die Heimischen nicht gut ausgehen. Von Beginn an waren eher wenig Chancen auf beiden Seiten. Im ersten Durchgang gab es generell kaum Nennenswertes. Die Partie spielte sich zwischen den Strafräumen ab und folgerichtig ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause. Nach der Pause sollte Neustadtl dann aber aufkommen und noch das ein oder andere Tor erzielen.

Vier Treffer der Gäste in Hälfte zwei

Schon drei Minuten nach der Pause zappelte das Leder zum ersten Mal an diesem Tag im Netz der Heimischen. Heim-Keeper Roman Kastenhofer (der für die verletzten Stephan Rottenschlager und Lukas Rapolter einsprang) hatte dabei aber keine Chance. Florian Winninger war zur Stelle. In der 56. Minute erhöhten die Gäste durch Marcel Tenschert auf 2:0. Petzenkirchen kam danach aber nicht mehr wirklich in die Partie und konnte nicht verkürzen. Die endgültige Entscheidung besorgte dann Attila Benjamin Varga für die Gäste. Er erzielte in der 76. Minute das 3:0 und legte drei Minuten vor Ende der Partie noch einen drauf und fixierte mit dem 4:0 den Endstand.

Robert Doppler, Sektionsleiter, SV Petzenkirchen: "Es war ein verdienter Sieg von Neustadtl und überhaupt keine gute Leistung von uns. Die Spieler sind jetzt auf jeden Fall gefordert."

Petzenkirchen - Neustadtl 0:4 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Petzenkirchen, 244 Zuseher, SR Martin Palgetshofer

Tore:

0:1 Florian Winninger (48.)

0:2 Marcel Tenschert (56.)

0:3 Attila Benjamin Varga (76.)

0:4 Attila Benjamin Varga (87.)

Petzenkirchen: R. Kastenhofer, J. Gutsjahr, F. Haslauer, E. Hric, A. Gal, M. Doppler (83. S. Steiner), J. Biber (65. P. Scherz), C. Hauss, M. Krahofer, T. Schmid, M. Haubenberger (78. P. Scheuchelbauer); M. Rottenschlager, T. Karapetyan

Trainer: Johannes Riesenhuber

Neustadtl: S. Hönigl - D. Leimhofer - C. Calin, M. Günther (60. F. Reisinger), L. Fischböck, P. Pervorfi, F. Winninger - M. Tenschert (87. J. Illek) - C. Geyrhofer, A. Haziraj - A. Varga; K. Tagwerker, G. Schaffner, J. Krahofer, D. Refenner

Trainer: Florin Calin