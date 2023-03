Pöchlarn siegt zum Auftakt gegen Neuhofen

Der SVP startet erfolgreich in die Frühjahrssaison. Die Rückrunde beginnt, wie auch die Hinrunde, mit einem Sieg gegen Neuhofen. Die Gäste kommen ganz gut in die Partie, echte Torchancen bleiben aber eher Mangelware. Es entwickelt sich ein extrem zerfahrenes Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenig Torchancen auf beiden Seiten. Die Gäste werden durch Sturmtank David Badinsky einmal gefährlich, die Hausherren kommen durch Tobias Brankl zu einer guten Chance. Tore sollten aber erst im zweiten Durchgang fallen.

Pöchlarn dreht auf

In der zweiten Halbzeit übernimmt Pöchlarn von Beginn an das Kommando. Die Heimischen drängen Neuhofen die Defensive und kommen immer besser ins Spiel. Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit wird Pöchlarn immer besser und kommt auch zu guten Chancen. Nach etwa einer Stunde ist es dann so weit und der erste Treffer des Tages fällt: Stefan Holzer bekommt die Kugel und trifft nach einem Haken zur Mitte ins lange Eck (61. Minute). Danach schwächen sich die Gäste selbst.Christoph Györök erhält nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. In Überzahl erhöht Pöchlarn dann auf 2:0. Jakub Cervinek trifft nach einer Freistoßflanke von Pöchlarns Spielertrainer Marco Talir zum 2:0 per Kopf. Danach hat Neuhofen durch Imre Biro einmal die Chance zu verkürzen - danach vergibt aber eher Pöchlarn noch einige Chancen auf eine höhere Führung.

Franz Höllmüller, Sportlicher Leiter UNION Neuhofen: "Es war ein schnelles und abwechslungsreiches Match. Schade, dass durch zwei Fehlentscheidungen die Partie maßgeblich beeinflusst wurde. Der erste Treffer war klar Abseits, und die Gelb/Rote - Karte gegen uns ein Witz. Aber so ist eben der Fußball."

Pöchlarn - Neuhofen / Y. 2:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Pöchlarn, 130 Zuseher, SR Georg Wieder

Tore:

1:0 Marco Talir (61.)

2:0 Jakub Cervinek (70.)

Pöchlarn: D. Pöchacker - P. Haunschmid (84. J. Dörr) - P. Brandstetter - A. Zauchinger - C. Obermüller - D. Fertl (87. M. Bauer) - M. Kerschner - J. Cervinek - T. Brankl - S. Holzer - M. Talir; W. Parth, P. Haunschmid

Trainer: Marco Talir

Neuhofen / Y.: P. Pretschuh - L. Scherzenlehner - C. Györök, L. Kloibhofer, M. Kantor - M. Palmetshofer - D. Badinsky - M. Reitbauer (HZ. S. Harreither) - M. Gürtler (HZ. N. Holzer) - M. Bauernberger - L. Luegmayer (24. I. Biro); F. Kühn, S. Resch, F. Stöger

Trainer: Roman Galtberger

Karten:

Gelb: Stefan Holzer (78., Foul) bzw. Manuel Reitbauer (22., Unsportl.), Christoph Györök (52., Foul), Roman Galtberger (65., Unsportl.), Leopold Scherzenlehner (72., Unsportl.)

Gelb-Rot: keine bzw. Christoph Györök (69., Foul)