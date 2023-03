Waidhofen zeigt Moral

Der Start verläuft für Waidhofen katastrophal. Einen aufgenommenen Rückpass verwaltet Keeper Hartig zu lange und schießt dann beim Abschlag Allhartsberg-Stürmer Daniel Zemla an. 1:0 für die Gäste nach sechs Minuten. Allhartsberg präsentiert sich spritzig und frech. Das Gastgeschenk spielt ihnen ideal in die Karten, denn dadurch muss Waidhofen mehr riskieren. Der Tabellenführer geht es in der Folge kontrollierter an, lässt für Allhartsberg nicht mehr viel zu. Kurz vor der Pause gelingt der moralisch sehr wichtige Ausgleich. Rene Spring versenkt das Leder im Netz. Der Ball wurde dabei noch leicht abgefälscht.

HAGELSTURM UNTERBRICHT PARTIE

Zu Beginn der zweiten Hälfte unterbricht der Schiedsrichter für einige Minuten das Match, da Hagelschauer über das Alpenstadion drüberzogen. Als es dann wieder los ging passierte bis eine Viertelstunde vor dem Ende nicht viel Aufregendes. Ein, aus Sicht der Heimmannschaft nicht gegebener Elfer erzürnte dann aber die Gemüter. Das kostet am Ende Waidhofen zwei Feldspieler. Barnabos Babos verstrickt sich in ein Gerangel, wobei der Schiri nur seinen Rempler sieht - Rot wegen Tätlichkeit. Zudem verwickelt sich Mihajlo Savanovic in eine heiße Diskussion mit dem Unparteiischen - Folge gelb und gelb-roter Karton wegen Kritik. "Nicht nur, dass wir keinen Elfer bekommen haben, verlieren wir wegen unnötiger Undiszipliniertheiten zwei Spieler. Das geht so natürlich gar nicht, denn die fehlen jetzt in den nächsten Spielen", ärgert sich Waidhofen`s Spielertrainer Berthold Teufl.

SIEGESTREFFER IN UNTERZAHL

Waidhofen stellt auf 4/3/1 um, will das Remis über die Zeit bringen. Allhartsberg kann die zahlenmäßige Überlegenheit jedoch nicht nutzen. Im Gegenteil, denn die Gäste müssen noch eine Niederlage einstecken. Weite Freistoßflanke durch Nikolaus Obermüller von der Seite und Spielertrainer Berthold Teufl köpft aus großer Distanz ein (83.)

Frane Zefi, Trainer TSU Allhartsberg: "Wir waren nicht in der Lage die Überzahl zu nutzen, haben das ganz schlecht angegangen. Mit der Leistung davor können wir gut leben, mit dem Ergebnis eher nicht."

Berthold Teufl, Spielertrainer SG Waidhofen/Ybbs: "Ein Sieg der Moral, da wir mehr Chancen hatten, und ein korrektes Freistoßtor für uns nicht gegeben wurde. Die beiden Ausschlüsse schmerzen. Zählen tun aber jetzt mal die drei Punkte."

Waidhofen / Ybbs SG - Allhartsberg 2:1 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Waidhofen/Ybbs, 350 Zuseher, SR Christoph Krickl

Tore:

0:1 Daniel Zemla (6.)

1:1 Rene Spring (44.)

2:1 Berthold Teufl (83.)

Waidhofen / Ybbs SG: M. Hartig - B. Teufl, T. Hudl - N. Obermüller - M. Savanovic, R. Spring (87. T. Mensing), Z. Milutinovic - B. Glavas, C. Zenkl (89. G. Handsteiner), P. Obermüller (90+2. T. Hörndler) - B. Babos; L. Handsteiner, R. Strambach, L. Stiftner

Trainer: Berthold Teufl

Allhartsberg: A. Mistelbauer - J. Tatzreiter, C. Stangl - D. Zemla (90+2. T. Hickersberger) - M. Pronegg (81. D. Hornbachner) - M. Zanitti-Brunello - A. Scherz (75. S. Spreitzer) - S. Eskic - M. Pronegg, S. Maksimović - D. Pfaffenlehner; J. Hornbachner, H. Mulalic, J. Bachner

Trainer: Frane Zefi

Karten:

Gelb: Berthold Teufl (55., Unsportl.), Clemens Zenkl (66., Unsportl.), Mihajlo Savanovic (75., Kritik) bzw. Manuel Pronegg (20., Foul), Stefan Spreitzer (87., Foul), Slaviša Maksimović (89., Foul)

Gelb-Rot: Mihajlo Savanovic (75., Kritik) bzw. keine

Rot: Barnabas Babos (75., Tätl.) bzw. keine