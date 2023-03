Ybbsitz erringt den Sieg

Steinakirchen überrascht früh

Am heutigen Spieltag trafen in einem packenden Fußballspiel die Mannschaften des ÖTSU Steinakirchen und des SCU Ybbsitz aufeinander. Bereits in der vierten Spielminute konnte Steinakirchen durch einen Eckball von Fabian Zehetner in Führung gehen. Doch die Ybbsitzer ließen sich davon nicht unterkriegen und kamen in der 25. Minute durch einen sehenswerten Freistoß von Michael Berger zum verdienten Ausgleich.

In der ersten Halbzeit zeigte Steinakirchen eine starke Leistung und konnte durch den frühen Führungstreffer von Zehetner Selbstvertrauen tanken. Doch nach dem Ausgleich durch Berger schienen sie etwas den Faden zu verlieren und konnten nicht mehr an ihre anfängliche Leistung anknüpfen. Ybbsitz hingegen blieb ruhig und besonnen und konnte in der zweiten Halbzeit ihre Spielweise verbessern.

Mehr Bewegung wird belohnt

Danach verflachte das Spiel etwas, aber in der zweiten Halbzeit zeigte Ybbsitz eine aktivere Leistung. Sie waren in der Chancenverwertung jedoch zu wenig konsequent. In der 66. Minute bekamen sie jedoch einen Elfmeter nach einem Foul am Kapitän Lukas Hanger, den die Nummer 13 Jozef Rejdovian sicher im rechten Eck verwandelte, während der Torhüter in das andere Eck sprang.

Gegen Ende des Spiels nahm die Intensität zu, und in der 86. Minute konnte Jozef Rejdovian einen Querpass abfangen und das entscheidende Tor zum 1:3 für Ybbsitz erzielen.

Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften hart gekämpft haben. Ybbsitz konnte jedoch durch eine starke zweite Halbzeit und eine konsequente Chancenverwertung verdient als Sieger vom Platz gehen. Steinakirchen wird sicherlich hart arbeiten, um in ihrem nächsten Spiel wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

Für Steinakirchen wird es nun wichtig sein, die Fehler zu analysieren und im nächsten Spiel wieder konzentrierter aufzutreten. Ybbsitz hingegen wird mit viel Selbstvertrauen in ihr nächstes Spiel gehen und versuchen, an ihre Leistung anzuknüpfen.

Martin Flatzelsteiner, Trainer ÖTSU Steinakirchen: ""Wir haben heute eine starke erste Halbzeit gezeigt und sind früh in Führung gegangen. Leider haben wir danach etwas den Faden verloren und konnten nicht mehr so konzentriert agieren. Ybbsitz hat das genutzt und in der zweiten Halbzeit stärker gespielt. Insgesamt müssen wir uns nun auf die Analyse des Spiels konzentrieren und uns auf das nächste Match vorbereiten. Wir haben eine junge und hungrige Mannschaft, die immer bereit ist, dazuzulernen und sich zu verbessern."

Paul Edelsegger, sportlicher Leiter: "Wir haben uns heute allgemein sehr schwer getan, aber wir wussten das. In der zweiten Halbzeit haben wir aber eine deutlich bessere Leistung gezeigt und haben auch verdient gewonnen."

Michael Steinauer, Trainer SCU Ybbsitz: "Wir wussten, dass es eine schwere Aufgabe wird. Nach anfänglichen Unsicherheiten wurde wir im Laufe des Spiels immer besser. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg."

Steinakirchen - Ybbsitz 1:3 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Steinakirchen, 141 Zuseher, SR Franz Ziernwald

Tore:

1:0 Fabian Zehetner (4.)

1:1 Michael Berger (26., Freistoß)

1:2 Jozef Rejdovian (67., Elfmeter)

1:3 Jozef Rejdovian (86.)

Steinakirchen: M. Zehetgruber, F. Zehetner, B. Glösmann, M. Mittergeber, L. Wutzl, L. Prüller (62. A. Gruber), F. Hochholzer, M. Eisenmann (82. T. Hametner), D. Wurm, C. Teufel (82. T. Essletzbichler), M. Dammerer; P. Schaupp, D. Sauprügl, S. Hochholzer

Trainer: Martin Flatzelsteiner

Ybbsitz: M. Wentner, H. Ecker, R. Svrcek (89. B. Aichberger), L. Hanger, D. Mitterer, E. Huber, M. Berger, M. Steinkasserer (72. D. Eder), J. Plank, J. Rejdovian, M. Hrosovsky; M. Schnirzer, J. Kaltenbrunner, W. Bramauer, M. Kühnl

Trainer: Michael Steinauer