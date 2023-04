Last-Minute-Sieg

Werbung

St. Georgen/Y. - Steinakirchen 0:1. Die Rollen in diesem Spiel waren klar verteilt. Steinakirchen war nicht nach St. Georgen gekommen, um mit Kombinationsfußball die Zusehermassen von den Sitzen zu reißen. Zum einen war der Besuch im untersten dreistelligen Bereich, zum anderen rührte Steinakirchen ordentlich Beton an. Nur einmal vor der Pause wurde es für St. Georgen-Keeper Georg Grim brenzlig. Er ist bei einem Konter jedoch sehr aufmerksam. Der Gastgeber wird zweimal aus aussichtsreicher Position wegen Abseits zurückgepfiffen. „Eine Frechheit“, so Trainer Gabriel Schagerl. Und so ging es mit einer klaren spielerischen Überlegenheit seiner Mannschaft in die Kabinen zum Pausentee, denn der war bei diesem Wetter die erste Wahl.

Gäste mit Elfertor in der Schlussminute

Auch im zweiten Durchgang änderte sich an der Spielcharakteristik nur wenig. St. Georgen mit 70 Prozent Ballbesitz kann diesen nicht nutzen. Immer wieder ist ein Bein dazwischen. Steinakichen beschränkt sich weiter auf das Konterspiel, kann sich in der Schlussphase belohnen. Lukas Wutzl erzielt das vielumjubelte Goldtor vom Elferpunkt(90.). Ebenfalls in den Schlussminuten fliegt noch Steinakirchen`s Moritz Dammerer mit Gelb/Rot vom Platz, nachdem er während des Spiels schon mehrmals mit wiederholtem Foulspiel darum gebettelt hatte.

Gabriel Schagerl, Trainer SCU St. Georgen: „Wir waren spielerisch überlegen, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Zweimal wurde uns eine klare Torchancen wegen einer Fehlentscheidung durch Abseits genommen.“

Tore: Gast Lukas Wutzl (90., Elfmeter)

St. Georgen / Y.: Georg Grim, Alexander Kastner, Stefan Eßletzbichler, Niklas Schuller, Modra Lehel-Hunor, Markus Vondrak, Stefan Rafetzeder, Nicolae-Petrisor Pop, Andreas Reisinger, Tobias Jungwirth, Sebastian Spreitz, Simon Gleiss, David Schreivogl, Dominik Wimmer, Anton Danzer, Abdul Kader Mardini, Lukas Heigl, Lukas Heigl (67. statt Stefan Rafetzeder), Anton Danzer (67. statt Niklas Schuller), Abdul Kader Mardini (82. statt Nicolae-Petrisor Pop), David Schreivogl (82. statt Alexander Kastner)

Steinakirchen: Manuel Zehetgruber, Fabian Zehetner, Benedikt Glösmann, Marcel Mittergeber, Lukas Wutzl, Thomas Hametner, Fabian Hochholzer, Dominik Wurm, Clemens Teufel, Moritz Dammerer, Martin Macinek, Rene Kastenberger, Alexander Gruber, Sebastian Käfer, Luca Prüller, Sebastian Hochholzer, Thomas Essletzbichler, Sebastian Käfer (HZ. statt Thomas Hametner), Luca Prüller (HZ. statt Marcel Mittergeber), Sebastian Hochholzer (90. statt Fabian Hochholzer), Thomas Essletzbichler (90. statt Lukas Wutzl)

Karten: Niklas Schuller (35. Gelb Foul), Moritz Dammerer (27. Gelb Foul), Fabian Hochholzer (68. Gelb Kritik), Moritz Dammerer (90. Gelb-Rot Unsportl.)