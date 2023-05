Zweiter Sieg in Folge

St. Georgen/Y. - Ybbsitz 1:4. „Wir waren spielerisch um nichts schlechter, nur hat bei uns die Chancenauswertung einfach nicht gepasst. Der Gegner hat jede zweite genutzt, wir eben nicht. Wenn wir den Elfer knapp vor der Pause reinhauen, hätte die Partie anders verlaufen können“, trauert St. Georgen-Trainer Gabriel Schagerl den durchaus vorhandenen Möglichkeiten nach.

Ein einstudierter Eckball bringt die Gäste in Führung. Anstatt zu flanken wird das Leder flach in den Rückraum gespielt. Dort wartet in der achten Minute Lukas Hanger, der zum 1:0 von der Strafraumecke per Direktabnahme einschießt. Ybbsitz zeigt sich in diesem Match sehr auf den Endzweck bedacht, lauert immer wieder auf schnelle Umschaltsituationen. St. Georgen ist spielerisch auf Augenhöhe, zunächst zwar etwas ängstlich mit Respekt, wird danach aber immer aktiver. Die größte Möglichkeit auf das 1:1 vergibt knapp vor der Pause Stefan Gutenbrunner. Sein Elfmeter wird zum Lattenpendler, Ybbsitz somit mit der knappen Pausenführung.

Im zweiten Durchgang kommen die Gäste immer besser in Schwung. Ybbsitz baut den Vorsprung auf 4:0 aus, erst danach gelingt Andreas Reisinger das Ehrentor für St. Georgen. Er vergibt in den zweiten 45 Minuten noch zwei Gelegenheiten. Einmal trifft er das Außennetz, dann nach einem Eckball nur die Stange.

Michael Steinauer, Trainer SCU Ybbsitz: „Das Ergebnis ist zwar etwas zu hoch ausgefallen, aber vor allem nach der Pause waren wir besser und effizienter.“

Statistik:

St. Georgen / Y. - Ybbsitz 1:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (8.) Hanger, 0:2 (47.) Huber, 0:3 (57.) Berger, 0:4 (65.) Rejdovian, 1:4 (69.) Reisinger

Karten: Wentner (63., Gelbe Karte Unsportl.), Farfeleder (44., Gelbe Karte Unsportl.), Aichberger (63., Gelbe Karte Foul)

St. Georgen / Y.: Spreitz (87. Danzer), Vondrak, Rafetzeder Jakob (59. Kastner), Rafetseder, Jungwirth (HZ. Rafetzeder), Lehel-Hunor (59. Schuller), Pop, Reisinger, Gutenbrunner (83. Mardini), Grim, Eßletzbichler

Ybbsitz: Ecker (HZ. Aichberger), Berger, Wentner, Rejdovian, Hrosovsky (69. Eder), Svrcek, Hanger, Huber, Farfeleder, Mitterer, Kaltenbrunner

158 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Palgetshofer