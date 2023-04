Torspektakel in Steinakirchen

Werbung

Eine dramatische Partie lieferten sich der ÖTSU Steinakirchen und der FCU Neustadtl am vergangenen Wochenende. Trotz eines spannenden Spiels musste der ÖTSU Steinakirchen am Ende eine bittere 3:4 Heimniederlage hinnehmen.

Bereits in der 12. Minute zeigte Neustadtl seine Offensivqualitäten mit einem beeindruckenden Fernschuss aus 25 Metern. Der Torhüter von Steinakirchen hatte dabei keine Chance und musste den Ball aus dem Netz holen. Doch Steinakirchen ließ sich nicht unterkriegen und kämpfte weiter.

In der 29. Minute folgte dann ein Konter über die linke Seite, bei dem die Nummer 22 von Neustadtl eine flache Flanke auf die Nummer 20 schlug. Zunächst verfehlte diese das Tor, doch die Nummer 11 nutzte die Chance und schob den Ball ins Tor.

Neustadtl setzte sich weiter durch und erzielte in der 34. Minute ein weiteres Tor nach einem Angriff über die rechte Seite. Die Nummer 12 setzte sich durch und flankte auf die Nummer 11, die eiskalt per Kopfball verwandelte.

Doch Steinakirchen gab nicht auf und erzielte in der 47. Minute durch Lukas Wutzl den Anschlusstreffer. Wutzl verschoss zwar zunächst den Elfmeter, nutzte aber den Nachschuss und brachte Steinakirchen wieder ins Spiel.

In der 77. Minute folgte dann ein weiterer Treffer für Steinakirchen. Die Nummer 11 setzte energisch nach und flankte auf den gut stehenden Luca Prüller, der den Ball mit der Brust stoppte und aus 5 Metern eiskalt verwandelte.

Nur wenige Minuten später folgte dann der Ausgleich zum 3:3. Nach einem langen Ball von Thomas Essletzbichler über die Abwehrkette von Neustadtl lief Luca Prüller aus Steinakirchner Sicht alleine auf das Tor zu und überlupfte dabei noch den Torhüter.

Doch in der 87. Minute machte Steinakirchens Torhüter Zehetgruber einen entscheidenden Fehler und verschuldete einen Elfmeter. Diesen ließ sich Attila Varga nicht nehmen und erzielte damit das Siegtor für Neustadtl.

Trotz der Niederlage zeigte der ÖTSU Steinakirchen eine beeindruckende Leistung und kämpfte bis zum Schluss. Die Fans dürfen sich auf weitere spannende Spiele in der Zukunft freuen.

Martin Flatzelsteiner, Trainer Steinakirchen: "Natürlich sind wir enttäuscht über die Niederlage, besonders weil wir in der zweiten Halbzeit eine tolle Aufholjagd hingelegt haben. Wir haben in den letzten Minuten alles gegeben, um den Sieg zu erzielen, aber es hat leider nicht gereicht. Dennoch bin ich stolz auf meine Mannschaft, die trotz des Rückstands nie aufgegeben hat und bis zum Schluss gekämpft hat."

Florin Calin, Trainer FCU Neustadtl: "Es war ein hart umkämpftes Spiel, aber am Ende haben wir verdient gewonnen. Wir haben unsere Chancen genutzt und in entscheidenden Momenten gut verteidigt. Wir wussten, dass Steinakirchen ein starkes Team ist, aber wir haben uns gut darauf eingestellt und unsere Taktik erfolgreich umgesetzt. Wir freuen uns über den Sieg, aber wissen auch, dass wir noch hart arbeiten müssen, um in den kommenden Spielen weiter erfolgreich zu sein."

Statistik:

Steinakirchen - Neustadtl 3:4 (0:3)

Torfolge: 0:1 (12.) Winninger, 0:2 (29.) Illek, 0:3 (34.) Tenschert, 1:3 (47.) Wutzl, 2:3 (77.) Prüller, 3:3 (81.) Prüller, 3:4 (87., Elfmeter) Varga

Karten: Hochholzer (52., Gelbe Karte Foul), Zehetgruber (87., Gelbe Karte Kritik)Varga (94., Gelbe Karte Foul), Hönigl (81., Gelbe Karte Kritik)

Steinakirchen: Teufel, Dammerer, Wutzl, Macinek, Sauprügl (HZ. Essletzbichler), Hochholzer Fabian, Wurm (HZ. Mittergeber), Prüller (82. Eisenmann), Glösmann, Gruber, Zehetgruber

Neustadtl: Tenschert (74. Krahofer), Fischböck, Calin, Winninger, Haziraj, Geyrhofer, Pervorfi (55. Günther), Hönigl, Aichinger, Varga, Illek (61. Reisinger)

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Hikmet Inal