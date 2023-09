Gottsdorf marschiert weiter vorne weg

Man braucht keine dieser berühmten Excel-Tabellen, um auszurechnen, wer am Ende Meister werden könnte. Denn mit fünf Siegen in teils beeindruckender Manier, einem dementsprechenden Torverhältnis, aber auch einer bisher fast verletzungsfrei verlaufenden Saison zählt Gottsdorf spätestens jetzt zu den ganz heißen Eisen. Obwohl im Spiel gegen Hausmening nicht alles nur nach Wunsch verlaufen ist, steht am Ende ein, zumindest vom Ergebnis her, klarer 5:1-Heimsieg zu Buche. Die Konkurrenz hinkt weiter eher nur hinterher, als dass sich ein echter Jäger herauskristallisiert.

Gottsdorf in zweiterHälfte tonangebend

„Es war vor allem in der ersten Hälfte sicher nicht unser bestes Spiel bis jetzt. Aber Hausmening war auch der bisher schwerste Gegner. Denn die Gäste bevorzugen auch den offensiven Fussball, sind so durchaus zu ihren Möglichkeiten gekommen. Erst nach der Pause wurde unsere Überlegenheit schlagend. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der Gegner in den ersten 45 Minuten viel Kraft brauchte, um unsere Schlüsselspieler rauszudecken. Insgesamt ist das Ergebnis vielleicht zu hoch, der Sieg aber verdient“, fasst Sektionsleiter Robert Landstetter das Match zusammen. Laut ihm gab es bisher andere Spiele, wo mehr Tore hätten gelingen können. Gegen Hausmening wurde aus weniger Chancen ein hoher Sieg gezaubert. Und das mit vier verschiedenen Torschützen. „Es ist wichtig, dass nicht nur Stefan Sailer die Treffer erzielt, sondern sich das auch auf die restliche Mannschaft aufteilt. Sollte er einmal verletzt sein, müssen andere wie ein Jonas Bredlinger oder Stefan Hörth treffen“, hofft Landstetter.

„Nichts ist da ein Selbstläufer“

Dass Gottsdorf in dieser Saison so vorne weg spielt, war laut dem Sektionsleiter nicht zwingend zu erwarten. Er nimmt aber die Rolle des Favoriten an, bleibt dennoch vorsichtig. „Nachdem Tobias Brankl als erster Transfer fix war, wollten wir noch einen Legionär holen. Dass uns dann mit Stefan Sailer und Stefan Holzer zwei Top-Transfers geglückt sind, war nicht unbedingt zu erwarten. An Sailer waren wir schon zwei Jahre dran, gut dass es heuer funktioniert hat. So muss man halt sagen, dass die Top-Drei das Ziel sind. Die Liga ist aber sehr eng, da kann jeder jeden schlagen. Nichts ist da ein Selbstläufer“, bleibt Landstetter vorsichtig. Und zum Abschluss fast eine Warnung an den Rest der Liga: „Ich glaube, dass wir noch nicht bei hundert Prozent sind. Wir steigern uns stetig weiter.“