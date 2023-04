Beim Heimspiel des SV Gottsdorf am Sonntag, 30. April, gegen den Tabellenführer aus Waidhofen ist einiges los. Nach dem Spiel der U23- und Kampfmannschaft gibt es ein Open-Air-Event am Fußballplatz. Bereits am Vormittag kickt die Jugend. Ab 18 Uhr spielen die „Ostronger Tanzbären“ beim Maibaumaufstellen, ehe um 20 Uhr Oliver Haidt live zu hören ist.

