Personaldecke in Petzenkirchen bleibt sehr dünn

Ein 2:2-Unentschieden in Hausmening ergatterte der SV Petzenkirchen. Einen Punkt, den die Mannen von Coach Johannes Riesenhuber nach der Pleite zuhause gegen Haag aber mitnehmen. „Man muss unsere Lage einschätzen können und realistisch bleiben. Daher nehmen wir den Punkt mit und passt“, bilanziert Petzenkirchens Sportlicher Leiter, Robert Doppler.

Damit meint der Sportliche Leiter der Petzenkirchner vor allem die angespannte Personalsituation, die sich in Hausmening wieder einmal verschärfte. Mittelfeldmotor Jonas Biber musste mit der Trage vom Feld gebracht werden. „Er hat sich im Bereich des Beckens oder Nieren verletzt. Es hat nicht gut ausgesehen – weitere Untersuchungen folgen aber erst noch“, sagt Doppler.

Dazu kassierte Offensivgeist Marcel Doppler die fünfte gelbe Karte und muss damit in der nächsten Woche aussetzen. Wieder mit dabei war Legionär Erik Hric, der zuletzt zwei Wochen pausierte. Auch Legionär Jaroslav Vavak, der in der vergangenen Woche erstmals für die Blau-Gelben auflief, ist noch nicht komplett fit. „Bei den Beiden fehlt natürlich was. Wir brauchen sie aber bei 100 Prozent, die können sie aber noch nicht haben“, erklärt Doppler.

Weiter geht es für Petzenkirchen am kommenden Wochenende mit dem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten aus Steinakirchen. Auch mit dem ein oder anderen Ausfall soll hier ein Sieg her.