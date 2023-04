Pöchlarns Obmann Holl: „Keine Rede davon, dass wir zusperren müssen“

Die Gerüchteküche auf den Fußballplätzen des Bezirks brodelt: Pöchlarn müsse eine Strafe von zigtausend Euro zahlen, bald würden die Lichter ausgehen in der Nibelungenstadt. Ganz so dramatisch ist es aber nicht, wie Obmann Christoph Holl im Gespräch mit der NÖN ausführlich erklärt.

Was genau passiert ist

Im Herbst 2022 fand beim SV Pöchlarn eine Finanzüberprüfung für den Zeitraum 2017 bis 2020 statt. Aus dieser ging hervor, dass der Verein für die Legionäre in dieser Zeit keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt hat. Die Sozialversicherungspflicht entsteht dabei bereits ab dem ersten Euro, wenn nicht nachgewiesen wird, dass der Spieler eine andere Haupteinnahmequelle – in Österreich oder seinem (EU-)Heimatland – hat. Der Freibetrag von früher 540 Euro und aktuell 720 Euro gilt dann nicht. „Das war uns nicht bewusst“, erklärt Holl.

Diese nicht abgeführten Beiträge muss Pöchlarn nun nachzahlen. Holl will keine genaue Summe nennen, diese sei den Vereinsmitgliedern vorbehalten, aber: „Es ist ein mittlerer fünfstelliger Betrag. Und dabei geht es nicht um eine Strafe, sondern um eine ÖGK-Nachzahlung“, stellt Holl klar.

Spielbetrieb ist nicht in Gefahr

Dass die Lichter in Pöchlarn ausgehen könnten, verneint Holl entschieden: „Es ist keine Rede von irgendeinem Konkurs oder davon, dass wir zusperren müssen.“ Die Nachzahlung ist aber eine große Herausforderung für den Verein. Vor allem deshalb, weil der Betrag innerhalb von einem Jahr bezahlt werden muss – die Pöchlarner hatten auf einen längeren Zeitraum, etwa fünf oder zehn Jahre, gehofft. „Das Problem ist, dass wir so kurzfristig eine Lösung brauchen“, sagt Holl. „Das lässt sich schwer stemmen.“

Wie die Kosten bezahlt werden sollen

Der Verein arbeite deshalb gerade intensiv einen Finanzierungsplan aus, wie Holl erklärt. Eine schon aktive Maßnahme ist, dass bis zum Sommer keine Aufwandsentschädigungen bezahlt werden – weder für die Spieler noch für Trainer, Platz- oder Zeugwart – und ohnehin nicht für den Vorstand. Damit könne bereits eine gewisse Summe eingespart werden. „Ich bin allen wirklich sehr dankbar. Die Stimmung hätte auch komplett kippen können, das war aber nicht der Fall“, bedankt sich Holl: „Jeder steht zu 100 Prozent dahinter. Wir versuchen gemeinsam, den Verein wieder auf Schiene zu bringen.“ Für die verbleibenden Kosten könnte auch ein zusätzlicher Sponsor ins Boot geholt werden. „Das ist eine Möglichkeit“, sagt Holl.

Wie es weitergehen soll

Fraglich ist freilich, wie es kommende Saison weitergeht. „Auch in der 1. Klasse kann man nicht mit null Euro mitspielen“, sagt Holl. „Aber ich will mit offenen Karten spielen und den Spielern im nächsten Monat Bescheid geben, wie wir zur Normalität zurückkehren können.“ Ob viele Spieler den Verein im Sommer verlassen, könne Holl „aus heutiger Sicht nicht sagen“. „Ich gehe aber davon aus, dass wir den Großteil der Mannschaft halten können.“ Balsam auf der Pöchlarner Seele war der Sieg in Haag am vergangenen Wochenende. Holl betont: „Ein Zeichen, dass die Burschen auch ohne Bezüge Gas geben und nicht die Köpfe hängen lassen – das freut mich natürlich sehr in der derzeitigen Situation.“