Talir wechselt von Pöchlarn nach Wieselburg

Den ersten prominenten Neuzugang präsentierte zuletzt der SC Wieselburg. Mittelfeldspieler Marco Talir kommt vom SV Pöchlarn.

Der 29-Jährige genoss seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchs des LASK, kickte beim SKN St. Pölten, ehe er nach Stationen bei Amstetten, St. Peter/Au, Hofstetten und Ybbs wieder in seine fußballerische Heimat Pöchlarn wechselte. „Ich finde, dass in meiner Zeit in Pöchlarn wieder echt viel 'weitergegangen' ist und daher ist schon Wehmut beim Abgang dabei. Ich möchte die Chance, in der 2. Landesliga bei einem super Verein spielen zu können, nochmal in Angriff nehmen.“

Für SCW-Coach Rudi Vogel ist Talir kein Unbekannter. In seiner Zeit als Trainer bei der Union Hofstetten hatte er den dribblestarken Offensivspieler unter seinen Fittichen. Er weiß: „Marco ist ein Wunschspieler von mir. Vor allem deshalb, da ich seine charakterlichen und fußballerischen Eigenschaften sehr gut kenne und auch weiß, wo ich ihn noch verbessern kann. Er ist ein fertiger Spieler, der sich nach der 1. Klasse sicherlich an das wieder höhere Tempo in der 2. Landesliga gewöhnen muss. Fußballerisch hat er sicherlich nichts verlernt und das Körperliche bringen wir hin.“

In Pöchlarn hält man sich mit Neuzugängen noch bedeckt, ist aber schon in Gesprächen. Marco Talir wird den Verein nicht komplett verlassen: „Ich helfe dem Verein weiterhin und werde weiterhin meine Tätigkeiten ausführen“, erklärt Talir, der auch Sportlicher Leiter ist.