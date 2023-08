Neuhofen: Klassischer Bauchfleck beim Ligastart

Eigentlich sollte im Jahr zwei in der 1. Klasse West alles etwas runder laufen. Gerade der Start hätte mit Erfolgserlebnissen den Stress der Vorsaison vergessen machen sollen. Immerhin hatte man in der Transferzeit durchaus die Hausaufgaben erledigt, sich punktuell verstärkt. Im letzten Testspiel gegen Mauer gab es einen Erfolg, der mit 3:0 auch ergebnistechnisch etwas hergab. Aber bereits in diesem letzten Vorbereitungsmatch zeigte sich, dass die Vorzeichen nicht die besten sind.

„Wir haben das gar nicht so mitbekommen. Attila Beszterczei ist nach dem Spiel abgereist, wir haben natürlich damit gerechnet, dass er im ersten Punktspiel zur Verfügung stehen wird. Allerdings bekam ich dann einen Anruf, dass sein Knie angeschwollen ist“, berichtet der Sportliche Leiter Franz Höllmüller. Der Anfang einer Verletzungsserie. Lukas Kloibhofer musste beim Ligaauftakt gegen Aschbach nach fünf Minuten vom Feld. Seitenbandriss ist die bittere Diagnose, samt langer Pause. Aber auch Niklas Holzer erwischte es gegen Aschbach in der ersten Hälfte am Knie. Zudem fehlte in den ersten beiden Runden Nicolae Imbre, der einen schon länger gebuchten Urlaub verbrachte. Manfred Gürtler spielt mit Schmerzen, ist auch nicht ganz fit.

„Das alles soll jetzt nicht nach der einzigen Ausrede klingen, aber wenn man fast die halbe Mannschaft vorgeben muss, dann tut sich jeder schwer“, erklärt auch Trainer Roman Galtberger. Er und der Sportliche Leiter von Neuhofen können jetzt nur hoffen, dass zumindest ein paar Spieler wieder schnell fit werden. Zeit wäre eigentlich vorhanden, denn Neuhofen ist in der nächsten Runde spielfrei. Dann wartet das Derby gegen Winklarn, mit hoffentlich vollerem Kader.