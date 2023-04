Steinakirchen: Sieg im Abstiegskampf

Werbung

Im Abstiegskampf in der 1. Klasse West trafen der ÖTSU Steinakirchen und der SCU Waldhausen in einem wichtigen Spiel aufeinander. Beide Mannschaften kämpften von Beginn an hart um jeden Ball und ließen in einem intensiven Spiel nichts unversucht, um den wichtigen Sieg zu erringen. In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften ihre Chancen, jedoch konnten sie im entscheidenden Drittel keine davon verwerten.

In der 72. Minute erlöste Alexander Gruber die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss, der zum 1:0 führte. Die Vorlage dazu gab Fabian Zehetner, der eine Flanke von der rechten Seite mit dem Kopf verlängerte, bevor Gruber den Ball im Tor unterbrachte. Die Partie blieb hart umkämpft, doch in der 80. Minute musste Fabian Zehetner das Spielfeld nach einer Gelb-Roten Karte verlassen. Der Schiedsrichter zeigte ihm nach einem Foul seine zweite Gelbe Karte und damit den Platzverweis.

Nach dem Spiel äußerte sich Steinakirchen Cheftrainer Martin Flatzelsteiner zufrieden: „Wir haben heute eine starke Leistung gezeigt und uns den Sieg hart erkämpft. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir diszipliniert verteidigt und uns durch das Tor von Alexander Gruber belohnt. Wir müssen jedoch weiter hart arbeiten, um im Abstiegskampf zu bestehen. Die Verletzung von Clemens Teufel ist natürlich ärgerlich.“

Die Steinakirchner haben mit diesem Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt und werden sich nun auf die nächsten Spiele konzentrieren, um den Klassenerhalt zu sichern.