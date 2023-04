Verdienter Heimsieg

Werbung

Waidhofen - St. Georgen 5:0. Die Gäste haben zwar zu Beginn durch Pop zwei Möglichkeiten, aber damit waren die besten Möglichkeiten auch schon erwähnt und vergeben. Waidhofen zeigt sich da effiezienter. Ein sehenswerter Kopfball aus der Drehung durch Rene Spring eröffnet den Trefferreigen. Allerdings lässt auch Waidhofen vor dem 1:0 schon zwei Sitzer aus. Der Tabellenführer erhöht immer mehr den Druck, zwingt so die Defensive der Gäste zu Fehlern. Zoran Milutinovic und Rene Spring mit dem zweiten Tor stellen bereits im ersten Durchgang einen 3:0 - Vorsprung her. Auch nach der Pause bleibt die Spielchrakteristik unverändert. Waidhofen macht das Spiel, St. Georgen kämpft und gibt sich nie auf.

Rot für Lukas Heigl

Die Gäste müssen aber nach einer guten Stunde mit einem Mann weniger auskommen. Lukas Heigl sieht nach einem Zweikampf mit Philip Obermüller die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Danach war der Braten erst recht gegessen. Waidhofen bessert in der Schlussphase noch die Tordifferenz auf. Da Verfolger Ybbsitz gegen Waldhausen Punkte liegen lässt, baut der Titelfavorit seinen Vorsprung in der Tabelle weiter aus.

Stefan Gutenbrunner, Sportlicher Leiter SCU St. Georgen/Ybbsfelde: „Man hat heute den Qualitätsunterschied gesehen. Waidhofen hat viel individuelle Klasse im Team. Wir haben uns aber nie aufgegeben und immer gekämpft. Das 0:5 schaut schlimm aus, das Ergebnis hätte eventuell auch etwas weniger hoch sein können. Die Rote Karte für Heigl wäre wahrscheinlich auch mit Gelb gut bedient gewesen, da es meiner Meinung nach nicht unbedingt ausschlussreif war.“

Berthold Teufl, Spielertrainer SG Waidhofen/Ybbs: „Man hat in diesem Spiel einen riesengroßen Qualitätsunterschied bemerkt. Wir hatten noch viele Chancen auf mehr Tore. Im Prinzip waren wir nie in Gefahr dieses Match aus der Hand zu geben. Die Rote Karte für St. Georgen war eher unwichtig. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, die derzeit alles umsetzt, so wie es wir geplant haben. Mit diesem Zusammenhalt und dem Teamgeist sind wir auf einem guten Weg.“

Statistik:

Waidhofen / Ybbs SG - St. Georgen / Y. 5:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Spring, 2:0 (29.) Milutinovic, 3:0 (39.) Spring, 4:0 (84.) Milutinovic, 5:0 (89.) Teufl

Karten: Zenkl (72., Gelbe Karte Unsportl.), Obermüller (62., Gelbe Karte Foul)Eßletzbichler (61., Gelbe Karte Foul), Spreitz (52., Gelbe Karte Foul), Heigl (66., Rote Karte Tätl.)

Waidhofen / Ybbs SG: Spring (71. Babos), Milutinovic, Glavas (66. Hörndler), Mensing (79. Stiftner), Obermüller Nikolaus, Savanovic, Zenkl, Obermüller Philip (66. Handsteiner), Hartig, Teufl, Hudl

St. Georgen / Y.: Lehel-Hunor, Schuller, Eßletzbichler, Grim, Gutenbrunner (74. Rafetseder), Reisinger, Pop, Vondrak (HZ. Kastner), Heigl, Spreitz (87. Rafetzeder), Jungwirth

153 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Tazreiter