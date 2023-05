Wie Tag und Nacht

Waidhofen - Waldhausen 5:1. Die Gäste hatten drei Ausfälle durch Sperren zu verkraften. Soma Lörinczy wohl der wichtigste „Abgängige“ in der Formation der Gäste. Waidhofen Wiederum hat derzeit einige Möglichkeiten, um die Startelf durch Einwechslungen junger Spieler abwechslungsreich aussehen zu lassen. Barnabos Babos zum Beispiel hat es derzeit schwer von Beginn an dranzukommen, er musste sich mit einem Eintausch begnügen. Den er aber auch mit zwei Toren honorierte. Spielertrainer Berthold Teufl gab in der zweiten Hälfte auch einigen jungen Spielern Einsatzzeit, um sie für ihren Einsatz und die Leistungen im Training zu belohnen.

Zur Pause schon alles klar

Clemens Zenkl erzielt nach 13. Minuten die Führung für Waidhofen. Bis zur Pause erhöht Waidhofen auf 3:0. Waldhausen zeigt im ersten Durchgang zwei Distanzschüsse aus 25 Metern. Mehr lässt der Tabellenführer nicht zu. Im zweiten Durchgang gibt es dann noch viele Möglichkeiten für den Gastgeber. Zwei davon nützt der ins Spiel gekommenen Barnabas Babos. Unterm Strich eine sehr einseitige Angelegenheit, bei der der Qualitätsunterschied zwischen dem ersten und letzten in der Tabelle sehr augenscheinlich wurde.

Berthold Teufl, Spielertrainer SG Waidhofen/Ybbs: „Wir haben unsere Pflicht in souveräner Art und Weise erfüllt. Es war ein Offensivspektakel, bei dem auch durchaus ein höherer Sieg drinnen war.“

Statistik:

Waidhofen / Ybbs SG - Waldhausen-OÖ / G. 5:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (13.) Zenkl, 2:0 (40.) Spring, 3:0 (45+1.) Obermüller, 4:0 (71.) Babos, 4:1 (83.) Kamleitner, 5:1 (87.) Babos

Karten: Hudl (65., Gelbe Karte Foul)

Waidhofen / Ybbs SG: Savanovic, Obermüller Nikolaus, Hartig, Obermüller Philip (59. Stiftner), Zenkl, Milutinovic, Spring, Mensing (55. Babos), Glavas (64. Handsteiner), Hudl, Teufl

Waldhausen-OÖ / G.: Wurzer, Sandhofer Elias, Aigner Julian, Rainbacher (70. Kamleitner), Muttenthaler Kevin (21. Winkler), Koch, Sponseiler, Brunner, Hochgatterer, Wiesmüller, Muttenthaler Patrick (82. Winkler)

185 Zuschauer, Schiedsrichter: Tobias Eder