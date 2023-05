Leistungssteigerung bringt „nur“ Remis

Waldhausen - Hausmening 1:1. Für Waldhausen war die bittere 4:1-Niederlage gegen St. Georgen/Y. am Freitagabend aber nicht die einzige Partie an diesem langen Wochenende und damit nicht die einzige Chance, auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Am Montag ging es am Nachmittag gegen Hausmening, die zwei Tage zuvor in Pöchlarn 0:0-Unentschieden spielten, und damit noch etwas weniger „Pause“ hatten. Dafür musste Waldhausen, die vom St. Georgen-Spiel gesperrten Philipp Wiesmüller und Soma Lörenczy ersetzen. Doch auch Hausmening musste mit Tobias Hochstrasser eine Rotsperre verkraften. Nach langer Zeit sollten in dieser Nachtragspartie dann die Heimischen wieder einmal in Führung gehen.

Einen (zumindest diskussionswürdigen) Strafstoß verwandelte, in Abwesenheit von Torjäger Soma Lörenczy, Philipp Wurzer zum 1:0. Waldhausen war in dieser Phase gut im Spiel, kam sogar noch zur ein oder anderen Chance und hätte sogar höher führen können. Dennoch ging es mit 1:0 in die Pause. Danach übernahm Hausmening das Kommando und drückte auf den Ausgleich und noch mehr. Doch die Gäste kamen auch noch zum Ausgleich – Michal Cerveny erzielte in der 62. Minute den 1:1-Ausgleich. Dabei sollte es dann auch bleiben. Für Waldhausen ein Punkt, der nach dem schwachen Auftritt gegen St. Georgen sicher Auftrieb gibt, vielleicht aber zu wenig für eine “Aufholjagd” ist - für Hausmening das zweite Remis auswärts binnen drei Tagen.

Sebastian Riedler, Trainer, SCU Waldhausen: “Insgesamt geht das Unentschieden wohl in Ordnung. Wir haben es leider nicht geschafft, dass wir in der ersten Hälfte höher führen. Im zweiten Abschnitt war Hausmening dann besser.”

Hans-Christian Wieland, Trainer ASK Hausmening: „Wir waren sehr müde, hätten zur Pause auch höher hinten liegen können. Zwei Remis aus diesem Wochenende nehme ich gerne mit.“

Torfolge: 1:0 (27., Elfmeter) Wurzer, 1:1 (62.) Cerveny

Karten: Sandhofer (45+2., Gelbe Karte Foul)Tober (74., Gelbe Karte Foul)

Waldhausen-OÖ / G.: Marx (37. Sandhofer), Brunner, Beszterczei, Muttenthaler Kevin, Hochgatterer, Rainbacher (88. Aigner), Sandhofer Simon (HZ. Muttenthaler), Sponseiler, Wiesmüller, Wurzer Philipp, Koch

Hausmening: Anic, Zeilinger (31. Cernak), Tober, Adamik, Cerveny, Kandutsch, Dorninger Johannes, Ledinger, Hehenberger (71. Sirbu), Hofmarcher, Dorninger Sebastian (79. Bruckner)

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Nafaâ Nagbou