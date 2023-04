St. Georgen siegt klar in Waldhausen

Waldhausen - St. Georgen/Y. 1:4. Endlich den ersten Sieg in der Rückrunde holen und den Anschluss an die anderen Teams nicht verlieren. So lautete die Devise der Waldhausener. Der Tabellenletzte empfing nach dem achtbaren 2:2-Remis beim Tabellenzweiten Ybbsitz nun St. Georgen zuhause. Die Gäste kamen nach der 5:0-Pleite in Waidhofen etwas angeschlagen am Freitagabend nach Waldhausen. Doch es sollte anders kommen und ein ganz bitterer Abend für Waldhausen werden.

Nach 20 Minuten lagen die Heimischen schon klar mit 0:3 hinten. Patrick Rafetseder mit zwei Treffern (11. und 19. Minute) und Andreas Reisinger in der 14. Minute lenkten die Partie ganz früh in eine Richtung. Doch nach etwa einer halben Stunde (34. Minute) konnten die Heimischen noch vor der Pause auf 1:3 verkürzen und nochmals Hoffnung schöpfen. Doch in Durchgang gab es keine Aufholjagd der Heimischen, sondern noch einen Treffer der Gäste. Torjäger Stefan Gutenbrunner stellte in der 72. Minute auf 1:4. Da war Waldhausen aber schon nur noch zu zehnt, denn in der 62. Minute erhielt Verteidiger Philipp Wiesmüller nach einem rüden Foul (allerdings von der Seite) die glatt Rote Karte. Und es sollte sogar noch “schlimmer” werden, für die Hausherren. In der 79. Minute musste auch noch Waldhausens Torjäger Soma Lörinczy, der immer wieder provoziert wurde, mit Rot nach einer Tätlichkeit nach einem Foul an ihn frühzeitig vom Feld.

Sebastian Ridler, Trainer, SCU Waldhausen: “Eine verdiente Niederlage für uns. Wir haben nur phasenweise gut gespielt und in Summe war es von allem zu wenig. Zu den zwei Platzverweisen kann ich nicht viel sagen, finde ich aber beide hart.”

Torfolge: 0:1 (11.) Rafetseder, 0:2 (16.) Reisinger, 0:3 (19.) Rafetseder, 1:3 (34., Elfmeter) Lörinczy, 1:4 (72.) Gutenbrunner

Karten: Lörinczy (79., Rote Karte Tätl.), Wiesmüller (62., Rote Karte Foul)Rafetseder (27., Gelbe Karte Unsportl.), Rafetzeder (78., Gelbe Karte Foul), Spreitz (38., Gelbe Karte Unsportl.)

Waldhausen-OÖ / G.: Hochgatterer, Wiesmüller Lukas, Wiesmüller Philipp, Sponseiler (81. Muttenthaler), Beszterczei, Lörinczy, Koch, Marx (63. Rainbacher), Brunner, Wurzer Philipp (58. Muttenthaler), Sandhofer Simon (81. Sandhofer)

St. Georgen / Y.: Lehel-Hunor, Pop, Eßletzbichler, Schuller, Grim, Rafetseder (67. Rafetzeder), Jungwirth, Gutenbrunner (83. Danzer), Spreitz (74. Vondrak), Rafetzeder Jakob, Reisinger

96 Zuschauer, Schiedsrichter: Christoph Krickl