Starke zweite Halbzeit der Gäste

Winklarn - Haag 0:3. Der Gastgeber kommt zu Beginn besser ins Spiel. Winklarn macht die Räume eng, lässt Haag wenig Platz, um mit Angriffen und Kombinationen für Gefahr zu sorgen. Diese gute Leistung kann Winklarn aber nicht in Tore ummünzen, was sich in der zweiten Hälfte bitter rächen sollte. Es dauert insgesamt eine knappe Stunde, bis das Leder an diesem Nachmittag das erste mal im Netzt zappelt. Dafür bedurfte es aber auf Gästeseite einer klare Leistungssteigerung, wie Haag-Trainer Manuel Schönberger betont: „Ich habe das in der Pause angesprochen. Wir müssen uns wieder auf unsere Tugenden besinnen. Mehr Einsatz, mehr Laufarbeit. Ich muss aber auch sagen, dass Winklarn das im ersten Durchgang sehr gut gelöst hat, richtig gut gestanden ist.“

Führungstreffer war Dosenöffner

Robin Mayrhofer ebnet mit dem Führungstreffer den Weg zum Sieg (58.). Ein Lochpass von Dursun Göksin öffnet die Lücke in der Defensive von Winklarn. Der Gastgeber wollte mit einigen Wechseln noch das Ruder herumreissen, doch Haag wusste geschickt darauf zu reagieren. In der Schlussphase legen Manuel Schönberger und Dursun Göksin noch je einen Treffer obendrauf. Zweiter Sieg in Folge, sieben Tore erzielt.

Manuel Schönberger, Trainer UNION Haag: „Wichtig war das erste Tor. Es war so etwas wie der Dosenöffner in einer bis dahin sehr engen Angelegeheit. Unterm Strich ein verdienter Sieg, da wir noch Chancen auf einen höheren Sieg hatten.“

Tore: Gast Dursun Göksin (90.), Gast Robin Mayrhofer (58.), Gast Manuel Schönberger (81.)

Winklarn: Markus Wenger, Lukas Poustka, Konstantin Dirnberger, Peter Halbmayr, Matthias Mühlbachler, Bernd Hintersteiner, Patrick Kubena, Firat Yesilirmak, Florian Käfer, Andreas Haberfellner, Oliver Schagerl, Fabian Neuhauser, Lorenz Treitler, Florian Zellhofer, Sebastian Kellner, Elias Kriegl, Daniel Krenslehner, Daniel Krenslehner (64. statt Peter Halbmayr), Florian Zellhofer (67. statt Florian Käfer)

Haag: Christoph Stölnberger, Thomas Gassner, Andreas Stöckler, Kevin Schrettlinger, Dursun Göksin, Rodrigo Frank Pereira, Ertan Göksin, Peter Schöllhammer, Martin Gassner, Robin Mayrhofer, Manuel Schönberger, Tobias Pehlke, Tobias Wahringer, Nico Harrer, Stefan Nürnberger, Lorenz Schartlmüller, Lukas Leon Baumgartner, Stefan Nürnberger (90. statt Manuel Schönberger)

Karten: Patrick Kubena (44. Gelb Unsportl.), Firat Yesilirmak (60. Gelb Foul), Andreas Haberfellner (63. Gelb Foul), Konstantin Dirnberger (80. Gelb Kritik), Lukas Poustka (83. Gelb Unsportl.), Martin Gassner (73. Gelb Foul), Thomas Gassner (83. Gelb Foul)