Ybbsitz wieder in der Spur

Winklarn - Ybbsitz 1:4. Die Gäste zeigen in Sachen Umschaltspiel, Positionsspiel und Effizienz ein viel freúndlicheres Gesicht, als zuletzt. Mehr Wille und Einsatzbereitschaft gegen durchaus ebenbürtige Gastgeber enden mit einem klaren Auswärtssieg. Bereits nach acht Minuten trifft Elias Huber. Noch vor der Pause - in Minute 43 - legt Huber nach. Es sollte nicht sein letztes Tor in diesem Spiel sein. Beiden Treffern geht jeweils ein individueller Fehler voraus. Winklarn bleibt dran, probiert alles. Aber auch im zweiten Durchgang ist es Ybbsitz, das mehr Effizienz zeigt. Zwar gelingt Matthias Mühlbachler in der Schlussphase ein Tor, aber Ybbsitz trifft auch in der zweiten Hälfte doppelt. Huber mit Treffer Nummer drei und Michael Berger netzen ein. Ybbsitz macht in dieser Partie fast keine Fehler - der Weg zum Erfolg.

Michael Steinauer, Trainer SCU Ybbsitz: „Wir zeigten uns stark verbessert, haben den Sieg mehr gewollt. Winklarn hat zwar viel Ballbesitz gehabt, aber eben auch ein paar Schnitzer eingebaut, die wir nutzen konnten.“

Florian Zellhofer, Trainer FCU Winklarn: „Bei den ersten beiden Gegentoren passierten uns zwei schwere Abwehrfehler. Auf der anderen Seite vergeben wir unsere Chancen. Wir haben alles probiert und nie aufgegeben. Wir müssen jetzt wohl einmal das Spielglück wieder erzwingen.“

Statistik:

Winklarn - Ybbsitz 1:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (8.) Huber, 0:2 (42.) Huber, 0:3 (55.) Berger, 1:3 (82.) Mühlbachler, 1:4 (90+2.) Huber

Karten: Yesilirmak (70., Gelbe Karte Unsportl.), Kubena (90+2., Gelbe Karte Foul), Schagerl (71., Gelbe Karte Unsportl.)Svrcek (90., Gelbe Karte Kritik)

Winklarn: Mühlbachler, Wenger, Yesilirmak, Holzer, Kubena, Käfer (60. Dirnberger), Schagerl, Hintersteiner, Haberfellner, Deinhofer (HZ. Schauer), Halbmayr (HZ. Zellhofer)

Ybbsitz: Huber, Farfeleder, Hrosovsky, Kaltenbrunner, Svrcek, Wentner, Berger, Ecker (75. Aichberger), Rejdovian, Steinkasserer, Hanger

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Jürgen Becker