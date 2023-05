Ybbsitz bleibt dran

Ybbsitz - Neustadtl 2:1. „Wir sind in einer schwierigen Situation. Intern glauben nur mehr wenige daran, dass wir Waidhofen noch abfangen können. Jedoch wollen wir alles dafür tun, um das Ding noch lange am Leben zu erhalten. Wir denken aber weiter nur von Spiel zu Spiel, denn Waidhofen muss sich noch ein paar Patzer leisten und wir ja auch immer gewinnen“, beschreibt Ybbsitz-Trainer Michael Steinauer die derzeitige Situation.

Neustadtl mit verdienter Pausenführung

Der erste Durchgang gehört ganz klar den Gästen. Ybbsitz bekommt keinen Zugriff auf die Partie, die Gäste sind einfach präsenter am Feld. benötigen aber einen Elfer, um in Führung zu gehen. Johannes Krahofer wurde im Strafraum kurz vor dem Torschuss am Fuß getroffen. Den fälligen Elfer verwandelt Attila Varga sehr sicher nach einer halben Stunde. Wie so oft gehen die Meinungen bei einem Elferpfiff auseinander. Beide Trainer kommen dabei nicht auf einen Nenner. „Glasklarer Elfer“, erklärt Neustadtl`s Co-Trainer Lukas Krahofer. „Zu wenig um ihn zu geben“, so Ybbsitz-Trainer Michael Steinauer. Fazit der ersten Hälfte - verdiente Führung der Gäste.

Ybbsitz dreht das Spiel

Der zweite Durchgang gelingt dem Gastgeber besser. Neustadtl fällt zurück, nicht zuletzt auch deshalb, dass einige wichtige Spieler verletzungsbedingt vom Feld müssen. Aber Ybbsitz steigert sich auch selbst. Die Pausenpredigt zeigte Wirkung. Jozef Rejdovian und Markus Farfeleder treffen zum 2:1-Sieg.

Michael Steinauer, Trainer SCU Ybbsitz: „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung. Nach dem 2:1 haben wir es ruhig heimgespielt. Mit der ersten Hälfte dürfen wir aber nicht zufrieden sein.“

Lukas Krahofer, Co-Trainer FCU Neustadtl: „Schade dass wir unsere Möglichkeiten vor der Pause nicht nutzen konnten. Da hätten wir auch 2-3:0 führen können. Die verletzungsbedingten Auswechslungen nach der Pause haben uns richtig weh getan.“

Statistik:

Ybbsitz - Neustadtl 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (30., Elfmeter) Varga, 1:1 (50.) Rejdovian, 2:1 (65.) Farfeleder

Karten: Hanger (31., Gelbe Karte Kritik), Schmiedberger (81., Gelbe Karte Kritik), Berger (23., Gelbe Karte Kritik), Mitterer (60., Gelbe Karte Foul), Farfeleder (29., Gelbe Karte Kritik)Reisinger (32., Gelbe Karte Unsportl.)

Ybbsitz: Berger, Farfeleder, Huber, Rejdovian, Svrcek, Wentner, Mitterer, Kaltenbrunner (69. Kühnl), Aichberger (82. Ecker), Hanger, Hrosovsky (69. Plank)

Neustadtl: Hönigl, Reisinger, Pervorfi, Fischböck, Winninger (58. Refenner), Aichinger, Illek (HZ. Günther), Calin, Krahofer (76. Naderer), Varga, Geyrhofer

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Koyuncu