Eine „Never Ending Story“

Werbung

Ybbsitz - Waldhausen 2:2. Das Match beginnt für den Gastgeber ideal. Manuel Steinkasserer ist bereits in der sechsten Minute zur Stelle und bringt Ybbsitz mit einem Kopfballtreffer in Führung. Dies hält aber nur wenige Minuten, denn 300 Sekunden später kommen die Gäste zum eher billigen Ausgleich. Anstatt den Ball einfach aus dem Gefahrenraum wegzuschießen, will Ybbsitz mit Kurzpassspiel die Situation lösen. Und das geht gehörig in die Hose. Attila Beszterczei kommt an den Ball - 1:1 nach elf Minuten. Für Ybbsitz kommt es aber noch schlimmer. Wieder eine Unachtsamkeit. Diesmal wird Waldhausen-Torjäger Soma Lörinczy bei einer Freistoßflanke sträflich vernachlässigt. Per Kopf fixiert er die Pausenführung für Waldhausen. Kurz nach Wiederbeginn schafft der Gastgeber den Ausgleich. Jozef Rejdovian zeichnet in der 50. Minute dafür verantwortlich. In der Folge drängt Ybbsitz auf die Führung, Waldhausen ist immer wieder im Konter durch Lörinczy gefährlich. Das Match bleibt bis zuletzt spannend, am Ende müssen sich beide Teams mit einem Punkt zufrieden geben.

Michael Steinauer, Trainer SCU Ybbsitz: „Bei uns wird das schön langsam zur Never Ending Story. Wir machen uns in jedem Spiel mit individuellen Fehlern das Leben schwer. Das müssen wir schnell abstellen und die Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit vom Herbst zurückgewinnen.“

Statistik:

Ybbsitz - Waldhausen-OÖ / G. 2:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (6.) Steinkasserer, 1:1 (11.) Beszterczei, 1:2 (36.) Lörinczy, 2:2 (50.) Rejdovian

Karten: Mitterer (10., Gelbe Karte Unsportl.), Hrosovsky (56., Gelbe Karte Unsportl.)Wiesmüller (21., Gelbe Karte Foul), Rainbacher (89., Gelbe Karte Foul), Wurzer (85., Gelbe Karte Unsportl.)

Ybbsitz: Plank, Aichberger (78. Ecker), Wentner, Rejdovian, Kaltenbrunner (HZ. Hrosovsky), Svrcek, Mitterer, Farfeleder, Huber, Berger, Steinkasserer (HZ. Eder)

Waldhausen-OÖ / G.: Sandhofer (69. Marx), Brunner, Koch, Wiesmüller Lukas, Beszterczei, Hochgatterer, Rainbacher, Lörinczy, Wiesmüller Philipp (56. Muttenthaler), Sponseiler (84. Aigner), Wurzer Philipp

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Nebi Güclü