Abschied aus Gloggnitz

Der Abschied, der am Samstag über allem Stand, war der Abgang von Trainer Thomas Leonhardsberger — nach sechs Jahren war es für ihn die letzte Partie an der SVG-Seitenlinie. Er geht nach Krieglach. „Pause gibt's fast keine, am 20. Juni beginnt dort die Vorbereitung“, lacht Leonhardsberger über die nicht-vorhandene fußballfreie Zeit vor der nächsten Aufgabe.

Eine neue Aufgabe haben auch einige seiner Ex-Spieler. Denn Leonhardsberger ist nicht der einzige, der Abschied nimmt. Wie bereits berichtet, wird Robin Maydl den Klub Richtung Brunn/Gebirge verlassen, der verletzte Loris Pirollo heuert bei Heimatverein Breitenau an. Lukas Matschinger verlässt die SV Gloggnitz und geht zum Wiener Stadtligist Schwechat. Auch auf der Tormannposition wird sich einiges tun: Noah Stöger wird mit Breitenau in Verbindung gebracht, Marco Dissauer fährt ein paar Kilometer weiter Richtung Rax und unterschreibt bei Hirschwang.

Auch bei Fatlum Laiq, der erst im Winter nach Gloggnitz kam, sich aber nie richtig durchsetzen konnte, stehen die Zeichen auf Abschied. Ein Fragezeichen steht noch hinter Emre Can Yesilöz, der Leihspieler von Admira Wacker Mödling sammelte erste Erfahrungen bei Gloggnitz.