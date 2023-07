Altbewähtres wird bei Gloggnitz neu intoniert

Auf seinen ersten Testspiel-Erfolg wartet auch die SV Gloggnitz unter Neo-Trainer Thomas Markytan. Gegen das Star-Ensemble von Union Mauer setzte es eine knappe Niederlage. Nach rund drei Wochen gemeinsam haben die Gloggnitzer ihre Formation für die Zukunft gefunden, eine taktische Neuausrichtung stand im Raum, doch das alte, bewährte 4-2-3-1 setzte sich durch, wird aber entsprechend der neuen Anforderungen adaptiert. „Jetzt gilt es genau zu definieren, wer welche Räume abdeckt. Logisch, dass nach so kurzer Zeit noch nicht jedes Rädchen perfekt ins andere greift“, meint Markytan weiter. Er sieht vor allem in der Arbeit gegen den Ball noch einige Schrauben an denen es zu drehen gilt.