Anspruchsvoller Saisonauftakt

Zum Auftakt der 1. Landesliga gibt es gleich eine Doppelrunde. Der SV Langenrohr wird dabei zweifach vor heimischem Publikum im Einsatz sein.

Die anstehenden Gegner werden mit viel Qualität im Tullnerfeld auftreten. Am Freitag wartet zunächst Schrems als erste Aufgabe. „Ich sehe Schrems ganz sicher in der oberen Tabellenhälfte, das ist schon ein richtiger Gegner. Sie hatten schon viel Qualität und sind vorne jetzt noch gefährlicher geworden. Da wird wichtig sein, dass wir hinten gut stehen und ihre beweglichen Außenbahnspieler unter Kontrolle bekommen“, so die Einschätzung von SVL-Coach August Baumühlner.

Am Montag geht es dann schon gegen Scheiblingkirchen-Warth, die Absteiger aus der Regionalliga, weiter. Baumühlner: „Die haben den Kader aus der Regionalliga fast so gehalten und dort oben sicher viel Erfahrung gesammelt. Die werden sicher im obersten Drittel mitspielen“. Der SV Langenrohr wird also an das Frühjahr anschließen müssen. Da war man daheim eine absolute Macht und die Defensive ließ kaum etwas zu. Wenn man das auf den Platz bringt, kann man mit Selbstvertrauen in das erste richtungsweisende Wochenende dieser Saison gehen.

Auch der letzte Test dürfte für Zuversicht sorgen. Gegen die U18 der Austria Wien gelang ein 3:0. Kleczkowski, Dilic und Aue trugen sich in die Torschützenliste ein. „

Man hat schon gesehen, dass die Müdigkeit jetzt langsam weggeht und die Spritzigkeit kommt, wir haben aber auch auf ein paar angeschlagene Spieler verzichten müssen. Ich hoffe, dass die bis zum Wochenende wieder fit werden“, sprach der Coach die fehlenden Hayden, Steininger und Jung an.