Ausfälle bremsen Rohrbach aus

Rohrbach knüpfte in Kottingbrunn nahtlos an die Leistung aus Langenrohr (0:2) an. Bereits in der dritten Minute musste SG-Torhüter Stefan Kranabetter nach einem Eckball hinter sich greifen. In Folge konnten die Gölsentaler nur mit Glück einen noch höheren Rückstand abwenden. „Wir waren verunsichert und haben zu lange gebraucht, um in die Partie zu finden“, erzählt Christian Maurer und kritisiert die Ungenauigkeit, die seine Elf an den Tag gelegt hatte. „Wir haben viel zu viele Bälle hergeschenkt und unsere Angriffe nicht fertig gespielt.“

Spät aber doch, fand die Spielgemeinschaft nach dem Seitenwechsel dann doch noch in die Partie. „Wir haben uns plötzlich ganz anders präsentiert“, lobt der Rohrbacher Trainer und spricht von einseitigen 45 Minuten.

Rohrbacher Kader pfeift aus dem letzten Loch

Die besten Chancen fanden Lukas Kellner (Distanzschuss) und Marco Moser (Kopfball) vor, doch beide scheiterten. „Gelingt uns das Tor, bricht Kottingbrunn an diesem Tag auseinander. Zumindest der Ausgleich wäre verdient gewesen“, hadert Maurer und kritisiert Schiedsrichter Adrian Enachi. „Kottingbrunn hat ab der 25 Minute nur auf Zeit gespielt, aber nachgespielt wurde kaum. Die Gelb-rote Karte für Bachtrögler war ein Witz. Niemand hat etwas gesagt, das einen Ausschluss rechtfertig“, ärgert sich Maurer über eine weitere Schwächung seines Kaders.

Denn die Liste an Ausfällen wird immer länger. „Momo steht uns aus familiären Gründen nicht zur Verfügung, Edin pendelt zwischen Verletzung und Krankheit, Hatem ist aufgrund einer Schambeinentzündung noch immer nicht fit, Leo, Yunus und Jakob sind ebenfalls angeschlagen.“

Am Dienstag gegen Zwettl fehlteneben Bachtrögler auch Florian Daxböck, der in der Schlussphase seine fünfte gebe Karte kassierte. „Ich hoffe nur, wir bekommen elf Spieler zusammen. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben“, sagt der Coach ohne große Hoffnung auf eine Überraschung. „Das Problem ist, dass wir aufgrund der vielen Ausfälle die Spieler nicht immer dort einsetzen können, wie sie ihre Stärken haben“, sagt Maurer.

So musste Patrik Chrenko, der im Winter aus Rabenstein geholt wurde, um die Offensive zu beleben, in Kottingbrunn in der Verteidigung aushelfen. Maurer: „Das ist nicht optimal. Trotzdem denke ich, dass wir in der Offensive einen Schritt nach vorne gemacht haben. Vor allem in Sachen Ballbesitz präsentieren wir uns stärker.“