Auswärts zu schwach: Leerlauf in Langenrohr

Die Mannersdorfer bleiben vorerst ein laues Lüfterl bei Auswärtspartien. In Langenrohr verlor der ASK mit 0:3 und damit schlossen die Grün-Weißen fast nahtlos an die kargen Darbietungen im Herbst an. Obmann Johannes Horvath gab sich diesbezüglich aber optimistischer: „Wir haben uns mehr gewehrt als noch im Herbst. Eine Steigerung ist definitiv zu erkennen. Aber wir haben nach dem 0:1 die Köpfe hängen gelassen und konnten uns nicht aufbäumen.“ Der erste Gegentreffer resultierte aus einem Elfmeter. Kristijan Cica brachte einen Gegenspieler zu Fall, Lukas Marschall verwandelte den fälligen Penalty. ASK-Keeper Thomas Dau war zwar in der richtigen Ecke, doch der Ball schlug unhaltbar im Kreuzeck ein.

Aufbäumen der Gäste blieb aus

Noch vor der Pause folgte das 0:2. Dabei sprang Fatih Demir der Ball von der Brust, Christoph Weyermayr war als Abnehmer zur Stelle und schoss eiskalt ein. Das 0:3 passierte nach einem schönen Angriff der Langenrohrer, den Alexander Kleczkowski abschloss. „Alles in allem haben wir im Spielaufbau zu wenig gezeigt“, ärgerte sich Horvath.

Jetzt hoffen die Mannersdorfer auf ein X in Retz (Samstag, 17:30 Uhr). Amadeus Zenk sollte wieder voll bei Kräften sein. Der Youngster der Grün-Weißen musste krankheitsbedingt zwei Wochen pausieren und saß in Langenrohr daher in der ersten Halbzeit nur auf der Bank.

