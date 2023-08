Breaking News: Thomas Markytan nicht mehr Gloggnitz-Trainer

Die Stimmung war schon einmal besser in der Krammer-Arena. Dass der Haussegen schief hängt, war in den vergangenen Tagen bemerkbar. Die Verantwortlichen rund um Trainer Thomas Markytan und Neo-Obmann Martin Eckbauer waren am Wochenende, beziehungsweise am Feiertag, nicht erreichbar oder gaben sich wortkarg.

Von der neu eingerichteten Kommunikationsstelle, die eine strukturelle und organisatorische Verbesserung innerhalb des Vereins darstellen soll, gab es am Montag im Zuge der Recherche über die Obmann-Ablöse - Martin Eckbauer beerbt den erst seit wenigen Wochen im Amt gewesenen Manfred Lerchbacher - nur ein kurzes Statement: „Alles Wissenswerte bezüglich Obmann steht in unserem Bericht auf unserer Homepage.“ Genauer gesagt sind das acht Zeilen - ohne Stellungnahme von Eckbauer oder Lerchbacher.

Marginale Auskunft von Gloggnitz

Was bisher nicht auf der Gloggnitz-Homepage steht, aber auch durchaus interessant ist: Markytan ist nicht mehr Trainer. Der Verein und der 51-Jährige trennten sich am Mittwochvormittag. Das Gerücht machte in der Szene schnell die Runde. Die NÖN kontaktierte die Gloggnitzer Kommunikationsstelle.

Es kam eine Antwort, auch wenn auf die Fragen - Was sind die Hintergründe dieser Entscheidung? Warum erfolgt der Schritt zum jetzigen Zeitpunkt? Was erhoffen sich die Verantwortlichen der SV Gloggnitz von diesem Schritt? Und wer wird neuer Trainer der SV Gloggnitz? - eher kryptisch eingegangen wurde.

„Ja es stimmt, mit heutigem Tage wurde die Zusammenarbeit mit Headcoach Thomas Markytan im beidseitigen Einvernehmen beendet. Die Trennung erfolgte im besten Einvernehmen und mit beidseitiger Wertschätzung“, werden Obmann Eckbauer und Sportchef Alexander Niklas zitiert. „Leider waren die vielen Veränderungen in der doch sehr kurzen Sommerzeit einfach zu viel, beide Seiten haben bemerkt, dass es hier doch ein paar Herausforderungen zu lösen gibt, die nicht in diesem Zeitraum zu bewältigen sind. Daher haben wir uns gemeinsam entschlossen, bereits sehr früh die Zusammenarbeit zu beenden.“

Markytan geht mit Bedauern

Markytan war ja erst im vergangenen Sommer von Gebietsliga-Absteiger Trumau nach Gloggnitz gekommen, um dort das Erbe von Langzeit- und Erfolgscoach Thomas Leonhardsberger anzutreten. Der Ex-Coach spricht davon, dass die Trennung vom Vorstand ausging, er zunächst überrascht über die Entscheidung war. „Ich bedauere, dass meine Amtszeit in Gloggnitz so kurz war.“ Zu den Hintergründen befragt, wollte sich Markytan nicht äußern: „Ich möchte nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Ich wünsche der SV Gloggnitz alles Gute für die Zukunft“, nimmt Markytan nach nur zwei Pflichtspielen und zwei Punkten Abschied aus der Alpenstadt. Für eine neue, interessante Aufgabe sei er auf alle Fälle offen.

Am Freitag gastiert Gloggnitz in Kilb. Mit dem heutigen Mittwoch leiten Levent Sengül, Christian Brunner und Thomas Eckbauer die Trainings und werden auch im Mostviertel die Mannschaft betreuen.