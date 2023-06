Das Basteln hat in Scheibling' Hochsaison

Knapp zwei Wochen ist der Abstieg aus der Regionalliga beim USV Scheiblingkirchen alt. Nur wenige Tage jünger ist die Entscheidung, sich von Trainer Christoph Knaller zu trennen und mit Meistercoach Thomas Husar in die neue Saison zu gehen. Und während diese Personalie geklärt ist, hat Scheiblingkirchen vor allem am Spielersektor einige Fragezeichen zu beantworten. Die Abschiede von Christopher Hatzl (Weikersdorf), Stefan Vollnhofer (Hirschwang) und Daniel Pichler (Gloggnitz) sind bereits länger fix, dabei wird es aber wohl nicht bleiben. Besonders hinter den beiden talentierten Youngsters Timo Etlinger und Tobias Meier steht ein großes Fragezeichen, beide werden Regionalliga-Ambitionen nachgesagt. Etlinger wurde auch mit einem Wechsel zu Liga-Konkurrent Wiener Neustadt in Verbindung gebracht. „Von seinem Manager haben wir die Zusage, dass er bei einem Verbleibe in der Landesliga auch bei uns bleibt“, so Sportdirektor Manfred Sperhansl.

Abm anderen Ende des Alters- und Erfahrungs-Spektrums aber auch noch nicht abgeklärt ist die Personalie Matthias Lindner. Der „Einheimische“, der in seiner Karriere den Weg vom beschaulichen Pittentalstadion in die Bundesliga zurücklegte, vor zweieinhalb Jahren dorthin wieder zurückkehrte, hat sich auch noch nicht festgelegt, wohin die Reise geht. Er soll auch bei der Liga-Konkurrenz ein heißes Thema sein. Nägel mit Köpfen werden für die nächsten Tage erwartet.

„Quo vadis?“, wie der Lateiner sagen würde (zu deutsch: wohin gehst du?) wird aber auch Mirza Jatic gefragt. Scheiblingkirchen war für den 29-Jährigen die dritte Station in der Regionalliga, bei einem Ligaverbleib wäre seine Vertragsverlängerung auch naheliegend. Seit dem Abstieg sind die Karten neu gemischt.

Offen ist auch die Zukunft von Melvin Reichhardt. Der gebürtige Lichtenwörther, der außer Scheibling' auch Mattersburg, FAC und Traiskirchen im Lebenslauf stehen hat, konnte in der Vorsaison nie so richtig Fuß fassen, wurde von einer Verletzung ausgebremst. Insgesamt kam der Linksfuß auf 16 Einsätze, einen Treffer und 115 gespielte Minuten, im Frühjahr stand er nur gegen Neusiedl für acht Minuten am Platz.

Einen ersten Neuzugang kann der USV Scheiblingkirchen bereits präsentieren: Nico Kraus (19) soll die Abwehr verstärken. „Ein junger Bursche mit viel Potenzial“, erklärt Sperhansl. Kraus wurde in Wiener Neustadt und in der Burgenland-Akademie ausgebildet, durfte bei Draßburg bereits Regionalliga-Luft schnuppern.