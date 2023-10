Das Spielglück der Tüchtigen

Es gibt Partien, da ist man besser oder zumindest auf Augenhöhe – und geht als Verlierer vom Platz. Und dann gibt's Partien, da hat der Gegner gute Chancen und bewegt sich auf Augenhöhe und man gewinnt die Partie trotzdem. Dass es dann gleich mit 4:1 ist, kommt eher selten vor – so gesehen am Freitagabend beim SC Ortmann. In einer richtig engen Geschichte brach für Ortmann David Gallei der Bann. „Wir haben aktuell mit David Gallei einen Unterschiedsspieler, der eben dann aus dem Nichts ein super Tor erzielt“, freut sich Trainer Christoph Stifter über seinen Torjäger. Am Ende sorgten Yasin Adigüzel und Justin Strodl dafür, dass die Ortmanner am Ende des Tages sogar mit einem deutlichen Heimsieg ins Wochenende starteten – und knapp 48 Stunden mit einem großen Grinser auf die Ergebnisse der Konkurrenz blickten und sich die Tabelle im Online-System genau anschauten...

...denn die spuckte die Piestingtaler auf Platz drei aus. In einer engen Liga, in der zwischen Ortmann und dem Tabellen-Zehnten Rohrbach nur drei Punkte liegen, ein flüchtiger Wasserstand. Gegen die SKN St. Pölten Juniors diese Woche wartet ein unberechenbarer Gegner: „Wir werden sehen, mit welcher Mannschaft sie kommen“, schmunzelt Stifter.