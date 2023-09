Defensive ist in Rohrbach Trumpf

„Die Partie war okay, nicht besonders aufregend, aber auch nicht schlecht“, resümiert Robert Popovits nach dem torlosen Remis gegen Retz nüchtern. Es ist das bereits dritte 0:0 in der laufenden Saison. „Wären wir ein bisschen kaltschnäuziger gewesen, hätte vielleicht sogar ein Sieg herausgeschaut“, glaubt der Rohrbacher Trainer und denkt dabei vor allem an eine Top-Chance von Marco Moser in der ersten Halbzeit. „Da ist er ganz alleine aufs Tor gelaufen. Aber auch in der zweiten Halbzeit haben wir nach einem Corner den Ball nicht über die Linie gebracht.“

Bijeljinac steht nach Suspendierung im Abseits

Defensiv standen die Gölsentaler gewohnt sicher. „Da haben wir kaum etwas zugelassen. Retz hatte Halbchancen, mehr aber nicht“, freut sich der Trainer. In Anbetracht der Umstände ordnet er das Ergebnis als somit positiv ein. Denn mit Lukas Kellner fiel ihm ein weiterer Schlüsselspieler krankheitsbedingt aus. Edin Bijelinac steht nach seiner Suspendierung im Abseits.

Florian Heindl erwischte einen Infekt. „Jetzt ist der Gips endlich unten und dann das ...“, hadert der Coach.Seit Saisonbeginn ist er zum Improvisieren gezwungen. Das hat vor allem Auswirkung auf die Trainingssteuerung, betont Popovits. „Wir bewegen uns hier auf einem sehr schmalen Grat. Einerseits müssen wir die Intensität hochhalten, aber von den Umfängen her müssen wir schon auch aufpassen. Die Müdigkeit soll sich unter der Woche nicht kumulieren. Das bedeutet, dass wir eigentlich nur den Dienstag für größere Trainingsumfänge haben. Am Donnerstag halten wir das Training kurz und intensiv.“

Die Kunst, alles unter einen Hut zu bringen

Die Fitness der Spieler, die der Trainer zu Saisonbeginn noch kritisch beäugte, ist mittlerweile aber besser geworden. „Manche meiner Spieler arbeiten auf der Baustelle, die anderen im Büro und der nächste studiert. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist gar nicht so einfach“, kennt Popovits die Herausforderungen als Amateur-Trainer. „Das ist leichter, Profis zu trainieren, wo man viel mehr kontrollieren kann. Im Amateursport ist mehr Eigenverantwortung gefragt. Ich kann die Spieler nicht den ganzen Tag beaufsichtigen.“

Ein Spieler, der seine Eigenverantwortung in Rohrbach nicht mehr unter Beweis stellen muss, ist Edin Bijeljinac. Der Stürmer wurde suspendiert. „Unter mir wird er nicht mehr spielen“, versichert Popovits und erklärt: „Er hat sich über den Mannschaftserfolg gestellt. Das ist bei jedem Verein schwierig, aber bei uns ganz besonders. Wir können nur erfolgreich sein, wenn jeder für jeden alles gibt. Wenn das einer nicht tut, haben wir nicht den Willen und die Energie, uns damit weiter zu beschäftigen. Die Sache ist erledigt!“