Der „Leo“-Tipp

Bei beiden Vereinen war er in den 2000er-Jahren ein gefürchteter Torjäger. Am Freitag wird Thomas Leonhardsberger das Duell seiner beiden Ex-Vereine Kottingbrunn und Wiener Neustadt aber nur aus der Ferne beobachten, steht als Krieglach-Trainer nämlich selbst an der Seitenlinie.

Was er sich vom Derby zum Landesliga-Auftakt erwartet? „Ein gutes Landesliga-Spiel. Ich sehe am Ende der Saison beide Mannschaft in den Top-Drei. Kottingbrunn sehe ich noch etwas stärker, aber ich bleibe neutral, tippe auf ein 1:1.“

Neben Kottingbrunn und Wiener Neustadt zählt mit Gloggnitz noch ein dritter Ex-Verein zum Kreis der Titelkandidaten. Leonhardsberger führte die Alpenstädter von der Gebietsliga in die Landesliga und dankte nach Rang drei in der Vorsaison ab. „Der Kader besitzt enorme Qualität. Einen Bonus haben sie heuer aber nicht mehr: In der letzten Saison haben uns die Gegner als Aufsteiger unterschätzt. Das hat uns in den ersten fünf, sechs Wochen sicher geholfen. Heuer hat sie von Beginn an jeder auf der Rechnung“, sieht Leonhardsberger am Saisonende Gloggnitz unter den ersten Fünf.

Welche Teams hat „Leo“ neben seinen Ex-Vereinen noch für die Spitzenplätze am Zettel? „Ardagger ist zwar Meister geworden, aber Langenrohr war im Frühjahr die beste Mannschaft in der Liga und sie haben mit Stefan Nestler einen sehr guten Stürmer dazu bekommen.“ Retz traut „Leo“ ebenfalls einiges zu: „Sie haben schon einen Umbruch gehabt, sich aber gut verstärkt. Für sie wird ein guter Start sehr wichtig sein. Wenn so eine Mannschaft in einen Lauf kommt, wird es für jeden Gegner extrem schwer.“