Der Titeltraum droht jetzt zu zerplatzen

Sechs Spiele hatten die Kottingbrunner keinen Punkt abgegeben — und kein Gegentor bekommen. Gegen Schrems dauerte es keine acht Minuten bis eine diese zwei Serien riss, rund eineinhalb Stunden später war auch die andere dahin. Kottingbrunn kassierte die erste Pleite seit sechs Wochen — zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn durch diesen Umfaller konnte sich Ardagger auf Platz eins schieben, liegt aktuell drei Punkte vor Kottingbrunn. Ein herber Rückschlag, zwei Runden vor Schluss. Dienstagabend (nach Redatkionsschluss) empfing Kotting' Retz — eine Partie, die Ex-Kottingbrunn-Trainer Andreas Haller wohl mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte, wird er im Sommer bei den Weinviertler Chefcoach.

Für Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic war die Partie gegen Schrems ernüchternd: „Wir gehen in so ein Spiel, als Tabellenführer, drei Runden vor Schluss — und sind nicht aggressiv genug. Mit so einer Leistung hast du in der Regionalliga nichts verloren, so ehrlich muss man sein.“ Sollte es am Ende des Tages nicht zum Titel reichen, will Ristic aber dennoch nicht „eine gute Saison kaputtreden lassen.“