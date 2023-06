Der Umbau hat begonnen

Platz zwei in der abgelaufenen Saison prädestinierte Kottingbrunn eigentlich zum Tielkandidat Nummer eins — allerdings wird die Mannschaft, die Zeljko Ristic in der neuen Saison aufs Feld schicken wird, nur noch relativ wenig mit der Mannschaft zu tun haben, die den Vize-Meistertitel in die „Gruab'n“ holte. Die prominenteste Veränderung ist der Torschützenkönig: Benjamin Mustafic versucht sein Glück in Tschechien, absolviert dort Probetrainings. Ebenfalls nicht mehr in Kottingbrunn ist Mario Guttmann, der sich bereits im Winter Richtung Schattendorf verändern wollte, jetzt endlich diesen Schritt vollziehen kann. Dort wird er in der Burgenlandliga auf einen Ex-Kottingbrunner treffen: Denn Benjamin Knessl wechselt zu Bad Sauerbrunn. Alexander Hasenöhrl und Jung-Tormann Stefan Staudinger macht den Sprung über den großen Teich und probiert sein Glück an einem US-College, Konrad Görich und Ismail Tekcan spielt in Ristic' Planungen keine Rolle mehr. Auch Devran Tiskaya wird sich verändern, die Tendenz geht Richtung Ortmann. Alexander Freismuth wird kürzer treten, seinen Pass aber in Kottingbrunn belassen.

Die ASK-Verantwortlichen waren auf der Zugangsseite dementsprechend fleißig: Mit Adrian Dauce kommt ein alter Bekannter zurück zu Kottingbrunn. Aus Neusiedl kommt der Defensiv-Hüne mit dem klingenden Nachnamen „Ibrahimovic“ — Hakan, nicht Zlatan. Weiters ist der Deal mit dem Elektra-Duo Sanel Tahirovic und Kristian Babic sowie Donau-Mittelfeldmann Denis Jetishi und Stripfing-Stürmer Petar Zubak. Aus dem Admira-Nachwuchs kommt Florian Schusser.