Der Wiener Neustädter „Handschuh“ sitzt

Nägel mit Köpfen auch am Transfermarkt: Während der Transfer von den beiden Fortuna-Köpfen Marco Meitz und Philipp Brandecker schon länger fix, logisch und bekannt waren, folgen jetzt die nächsten Vollzugsmeldungen. Und das sind – stimmig zum neuen Kleid der Vereinsführung – ebenfalls Spieler aus der Fortuna-Familie. Aus Katzelsdorf kommt Dominik Hemmelmayer (32) zum Wiener Neustädter SC. Hemmelmayer wurde 2022 mit Scheiblingkirchen Meister in der 1. Landesliga, nach einigen Differenzen wechselte er im Winter an die Leitha. Bei der Fortuna feierte er im Futsal große Erfolge, wurde Meister und Nationalteamspieler. Neben Hemmelmayer soll ein zweiter Tormann kommen, der dem Keeper einen offenen Kampf um's Einserleiberl abverlangen wird. Aus Bad Fischau kommt Innenverteidiger Mario Postl, der nicht nur mit der Fortuna eng verbunden ist, sondern auch bereits fünf Jahre beim WNSC im Nachwuchs kickte.

Ein heißes Thema ist der gebürtige Bad Fischauer Matthias Binder, der aktuell für Bad Sauerbrunn in der Burgenlandliga kickt, aber ebenfalls zu der Fortuna-Connection gehört und bereits für den SC spielte.