Die Suche nach einem Mann zum Betonmischen

Der Scheiblingkirchner Abstieg aus der Regionalliga hat einige Veränderungen im Personalsektor ausgelöst. Ein Fragezeichen aus der Vorwoche ist jetzt endgültig geklärt: Mirza Jatic wird auch weiterhin dem USV Scheiblingkirchen die Treue halten. Dazu kommt ein De facto-Neuzugang: Danijel Vukasinovic steigt nach einem Jahr Pause, in dem er sich mit einer Knieverletzung plagte, wieder ein.

Und obwohl „Vuko“ ein ausgewiesener Defensivspezialist ist, hält Scheiblingkirchen die Augen und Ohren noch nach Verstärkung für die Verteidigung offen. Denn nach den Abgängen von Alois Höller und Stefan Vollnhofer, der andauernden Rekonvaleszenz von Mathias Haller und der berufsbedingten Karrierepause von Paul Wustinger haben sich da einige freie Plätze ergeben. Einer davon geht an Nico Kraus – und an Youngsters aus dem eigenen Nachwuchs. „Das kann auch eine Chance sein für die Jugend“, so Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar.

Und während die Scheiblingkirchner bereits vor zwei Wochen mit dem Training begonnen haben, ist für Routinier Christian Ressler noch Geduld gefragt. Ein Seitenbandriss zwingt ihn zum Zusehen, mögliche Rückkehr: September. Und nach den Abschieden von Timo Etlinger, Tobias Meier, Christopher Hatzl und Matthias Lindner wird auch in der Offensive etwas passieren. Im Trainerteam kann Husar auf vertraute Kräfte setzen: Hans Hafenscherr, Dominik Strebinger und Martin Leidl.

Der Lokal- und jetzt auch Liga-Rivale Gloggnitz ist in seiner Kaderplanung schon in den Endzügen: Als junger Tormann hinter Stefan Bliem kommt Botond Fönyedi (18) – sein Bruder Gergö Fönyedi spielte für Wiener Neustadt, wechselt jetzt zu St. Margarethen. „Wir sind mit dem Transferprogramm sehr zufrieden, sind von der Qualität des Kaders überzeugt“, erklärt Sektionsleiter Alexander Niklas.