Die Underdog-Rolle steht den Rohrbachern gut

Das bessere Team war Rohrbach in Kottingbrunn freilich nicht, nicht einmal ebenbürtig. Dennoch durften die Gölsentaler einen Punkt mit nach Hause nehmen. Christoph Weyermayr erzielte in der 89. Spielminute den viel umjubelten Ausgleich. Robert Popovits sprach von einem sehenswerten Treffer: „Der Pass in die Tiefe von Schaffhauser war genial. Weyermayr hat den Ball schön am Tormann vorbeigeschlenzt“, lobt der Coach und freut sich für seinen Offensivspieler. „Er wurde in der Vergangenheit oft das 'schlampige Genie' genannt, aber er hat unglaublich viel an sich gearbeitet und ist mittlerweile ein sehr wertvoller Bestandteil der Mannschaft.“

Popovits: „Dürfen nicht blauäugig sein!“

Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der man nicht in die Zweikämpfe fand und nur mit Glück das 0:0 in die Pause retten konnte, präsentierten sich die Gäste nach dem Seitenwechsel verbessert. „Wir haben die Räume besser zugemacht, waren kompakter und konnten dadurch mutiger am Ball sein“, erzählt Popovits. Essenziell war für ihn vor allem die Reaktion auf den Gegentreffer in der 65. Minute. „Da war es wichtig, dass wir weiter dran geglaubt und an unserem Konzept festgehalten haben. Dass wir nicht aufgegeben und unsere Prinzipien nicht über Bord geworfen haben, war ein wichtiges Learning“, resümiert der Coach zufrieden.

Defensive mit Klasse

Mit lediglich sechs Gegentoren präsentierten sich bisher nur Schrems und Wiener Neustadt noch kompakter als die Gölsentaler. „Die ganze Mannschaft arbeitet gut gegen den Ball. Das beginnt bei den Stürmern und geht bis nach hinten zur Verteidigung. Für uns ist es essenziell, dass alle zehn Spieler kompakt sind, denn so ist es für die Abwehr einfacher, den Laden dichtzuhalten.“

Auch wenn es in den ersten Runden viele positive Lichtblicke für sein Team gab, warnt Popovits davor, blauäugig zu sein. „Es warten noch andere Gegner auf uns. Wenn ich an die nächsten Runden mit Retz, Gloggnitz und Korneuburg denke, dann weiß ich, dass wir uns noch weiter verbessern müssen. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht dort, dass wir auch gegen die Top-Mannschaften wirklich etwas ausrichten können.“