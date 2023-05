Doppelrunde: Hoffen auf Punktezuwachs

Für die Mannersdorfer steht ein ganz schweres Programm vor der Türe. Am Donnerstag (17 Uhr) geht es gegen Spratzern aufs Ganze. „Ein ganz wichtiges Spiel“, weiß Obmann Johannes Horvath über das Duell mit dem Tabellennachbarn und seine Wichtigkeit Bescheid. Zuletzt war Spratzern stets ein Lieblingsgegner der Mannersdorfer. „Ob das jetzt auch noch so ist, werden wir sehen. Die Mannschaft hat sich stark verbessert“, rechnet Horvath mit einem harten Kampf um jeden Millimeter. Mit einem Sieg könnte der ASK jedenfalls einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt schaffen. „Es ist das Spiel der Spiele. Ich hoffe, dass uns viele Zuschauer unterstützen werden“, so Horvath.

Punkt gegen Ardagger wäre ein Zuckerl

Am Sonntag (17 Uhr) steht dann das Duell mit dem Tabellenzweiten Ardagger auf der Agenda. Klarerweise sind die Mannersdorfer in dieser Begegnung der krasse Außenseiter. „Ich hoffe, dass uns Ardagger unterschätzt und wir einen Punkt holen“, möchte Horvath gemeinsam mit seiner Mannschaft an die Sensation glauben.

Im Herbst konnte Mannersdorf gegen Spratzern einen 1:0-Sieg landen und damit die Rote Laterne von sich fernhalten. An Ardagger gibt es weniger schöne Erinnerungen. Da kamen die Grün-Weißen auswärts mit 0:7 unter die Räder. „Wir haben also noch eine Rechnung offen“, schmunzelt Horvath.

Vom Personal her sollte bei Mannersdorf alles an Bord sein. Tugay Arslan ist aus privaten Gründen fraglich. Dafür sollte Mohammad Reza Rezaie wieder komplett zur Verfügung stehen. Aus beruflichen Gründen ging es sich für den Verteidiger zuletzt nur als „Joker“ aus.