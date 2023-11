Drei Fakten rund um das Derby Scheiblingkirchen gegen Gloggnitz

So schließt sich der Kreis

Die Partie gegen Gloggnitz wird das letzte Heimspiel für Christian Ressler sein, der Scheiblinger hat sein Karriereende mit Schluss der Hinrunde bekannt gegeben. Passend, dass mit Gloggnitz ein Gegner kommt, an den Ressler positive Erinnerungen aus seiner Anfangszeit hat: Denn beim letzten Duell in der Meisterschaft, am 1. Juni 2009 in der Gebietsliga war der damals 17-jährige Ressler mit einem Doppelpack der Matchwinner.

Vom Captain zum Co-Trainer

Apropos letztes Aufeinandertreffen: Die Scheiblingkirchner wurden damals von einem gewissen Hans Hafenscherr als Kapitän auf's Feld geführt — auch am Samstag ist Hafenscherr beim Duell beteiligt, aber als Co-Trainer.

Historisch

Das letzte Mal, dass zwei Bezirksteams in der 1. Landesliga aufeinandertrafen, liegt weit zurück: 1982/83 waren es Gloggnitz und Neunkirchen.